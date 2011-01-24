سعید زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: اعتبار لازم به منظور احداث ساختمانهای دهیاری با اولویت ارسالی از سوی بخشداریهای این شهرستان از محل اعتبارات دفتر امور روستایی استانداری و مشارکت مردمی هزینه می‌شود.

وی نقش دهیاران را در توسعه روستاها موثر برشمرد و گفت: بسیاری از مشکلات در مناطق روستایی از سوی دهیاران رفع می‌شود و مردم نیز بهترین نقش را برای توسعه و آبادانی روستاها ایفا می‌‌کنند.

زمانیان با بیان اینکه روستاها مشکلات عمرانی متفاوتی دارند، بیان داشت: این در حالیست که تلاش دولت عدالت‌محور برای رفع مشکلات زیست محیطی روستایی، تأمین آب آشامیدنی بهداشتی، برق‌رسانی، مخابرات، گازرسانی، بهسازی معابر عمومی، ساخت و مقاوم‌سازی منازل روستایی و ساخت و مقاوم‌‌سازی فضاهای آموزشی در روستاها بسیار چشمگیر است.

وی از ایجاد پایگاه اورژانس 115 در روستای هوره خبر داد و گفت: با توجه به برنامه‌ریزیهای صورت گرفته افزون بر 300 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی به‌منظور راه‌اندازی پایگاه اورژانس 115 در این روستا و همچنین تقویت اعتبارات عمرانی سال 90 به‌منظور احداث خانه‌های بهداشت در روستاهای تعیین اولویت اختصاص داده شد.

فرماندار شهرستان شهرکرد احداث مقر تیم سلامت روستاهای پهنا و نوآباد در سال 90 را از دیگر اولویتهای پروژه‌های عمرانی این شهرستان برشمرد و عنوان داشت: برهمین اساس افزون بر 300 میلیون ریال اعتبار اختصاصی مازاد بر اعتبارات عمرانی سال 90 برای احداث مقر تیم سلامت در روستای پهنا در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: احداث پنج باب غسالخانه در روستاها، بررسی امکان تبدیل مراکز درمانی روستاهای حیدری، هارونی و سوادجان به مرکز شبانه‌روز، تحویل ساختمان درمان بستر هفشجان از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به دانشگاه علوم پزشکی برای تجهیز مرکز حداکثر تا یک ‌ماه آینده از دیگر این پروژه‌های عمرانی بهداشتی و درمانی این شهرستان به شمار می‌رود.

زمانیان در ادامه با تأکید بر نقش شوراها و دهیاران در توسعه پایدار روستاها‌ اظهار داشت: توسعه پایدار روستایی یکی ازاهداف اساسی سیاستگذاریهای کل در تمام کشورها ‌به‌ ویژه در ایران است.

وی با بیان اینکه در سیستم جدید مدیریتی کشور، مدیریت روستاها به شوراها و دهیاریها سپرده شده است، گفت: مدیریت روستایی در فرآیند توسعه یکپارچه و پایدار نقش اساسی دارد.

زمانیان خاطرنشان کرد: مدیریت روستایی در واقع فرایند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمانها و نهادهاست که این سازمانها و نهادها، ابزار یا وسایل تامین هدفهای جامعه روستایی هستند، هدفهایی که مردم آن را ترسیم می‌کنند و می‌پذیرند.