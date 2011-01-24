یک مازنی نامزد ریاست فدراسیون ورزشهای رزمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدی با حضور در محل فدراسیون ورزشهای رزمی آمادگی خود را جهت شرکت در این دوره از انتخابات را اعلام کرد.

وی از مدرسان حوزه و دانشگاه بوده که به مدت 10 سال مدیر کلی تربیت بدنی مرکز جهانی علوم اسلامی را عهده دار بوده است.

از دیگر فعالت های ورزشی وی داشتن کارت مربی گری و داوری بین المللی از 10 فدراسیون ورزشی، نایب رئیس فدراسیون ووشو کشور، عضو هیئت رئیسه فدراسیون ووشو می توان نام برد.

محمدی ارتقاء و رشد فعلی ورزش های رزمی درهمه استانهای کشور نیز حضوری موفق در عرصه برون مرزی را از مهمترین اهداف وبرنامه های خود در صورت کسب ریاست آتی این فدراسیون اعلام کرد.