20 شورای شهری حل اختلاف گلستان تجدید نظر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری ظهر دوشنبه در نشست این شورا از استاندارد سازی شعب این شورا خبر داد.

وی با اشاره به افزایش دقت در ارجاع پرونده های در صلاحیت شورا به شعب گفت: در این طرح شعب شورای حل اختلاف در شهرها بر اساس میزان ورودی پرونده ها استاندارد سازی می شوند.

جعفری با بیان این که، حذف این شعب روند رسیدگی به پرونده های ورودی به شورا را مختل نمی کند تاکید کرد: افزایش کیفیت رسیدگی ها، فعال شدن شعب در تمام روزهای ماه، نظارت و پشتیبانی بهتر از مزایای استاندارد سازی شعب است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 206 شعبه شهری و روستایی دراستان فعال است که با اجرای این طرح این رقم به 186 شعبه خواهد رسید.

جعفری گفت: پرونده های حقوقی تا سقف پنج میلیون تومان در شهرها و دو میلیون تومان در روستاها در شعب شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.