۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

دقایقی پیش/

رئیس جمهور گیلان را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهور پس از پایان برنامه های هشتاد و پنجمین سفر استانی که به استان گیلان صورت گرفته بود این استان را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمود احمدی نژاد در بیست و پنجمین سفر از دور سوم سفرهای استانی که به استان گیلان انجام شده بود پس از سخنرانی در ورزشگاه شهید عضدی رشت و حضور در کارگروه فرهنگی استان گیلان، حضور در جلسه هیئت دولت در این استان، اهدا نشان ایثار به 6 تن از خانواده های ایثارگر گیلانی ، دیدار با مدیران و منتخبان استان گیلان، شهر رشت را به مقصد تهران ترک کرد.

