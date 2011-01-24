رئیس جمهور گیلان را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمود احمدی نژاد در بیست و پنجمین سفر از دور سوم سفرهای استانی که به استان گیلان انجام شده بود پس از سخنرانی در ورزشگاه شهید عضدی رشت و حضور در کارگروه فرهنگی استان گیلان، حضور در جلسه هیئت دولت در این استان، اهدا نشان ایثار به 6 تن از خانواده های ایثارگر گیلانی ، دیدار با مدیران و منتخبان استان گیلان، شهر رشت را به مقصد تهران ترک کرد.