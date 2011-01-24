دوره آموزش تخصصی تشکل های دینی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قنبری رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل صبح دوشنبه در حاشیه این دوره ها به مهر گفت: دوره آموزش تخصصی ویژه مسؤلان تشکلهای دینی و مداحان استان مازندران بنا بر درخواست واحد آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران دانشکده علوم قرآنی برگزار شد.

وی افزود: این دوره آموزشی به مدت یک روزه در دو نوبت صبح و عصرزیرنظر اساتید برجسته کشوری برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل یادآورشد: در این دوره آموزشی حدود 150 نفر از مسؤلان تشکلهای دینی و مداحان مازندران حضورداشتند.