به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به مناسبت فرا رسیدن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، برنامه‌های فرهنگی این دانشگاه ویژه دهه مبارک فجر امسال را تشریح کرد و بیان داشت: به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی متنوعی، با موضوع امام و انقلاب اسلامی، از ابتدای دهه مبارک فجر در دانشگاه باقرالعلوم(ع) با حمایت و همکاری دیگر واحد‌ها برگزار خواهد شد.



حجت الاسلام خسرو تقدسی‌نیا در ادامه اظهار داشت: طرح‌ها و برنامه‌های امسال در قالب مسابقات فرهنگی و ورزشی، میزگرد علمی با موضوع انقلاب اسلامی و آسیب‌ها، برگزاری نمایشگاه کتاب، محصولات فرهنگی و اسناد انقلاب اسلامی با موضوع امام و انقلاب اسلامی با حضور و مشارکت فعال دانشجویان و دانش پژوهان و استادان برگزار می‌شود.



وی در ادامه تشریح برنامه‌های دانشگاه باقرالعلوم (ع) در دهه فجر امسال بیان داشت: اعزام بیش از یکصد نفر از دانشجویان و دانش پژوهان به عتبات عالیات عراق در قالب سه کاروان، اعزام یکصد نفر به مشهد مقدس در قالب یک کاروان، برگزاری اردوی فرهنگی جهت بازدید از موزه عبرت و کاخ سعد آباد و جماران از دیگر برنامه‌های ویژه دهه مبارک فجر امسال است.



تقدسی‌نیا یادآور شد: انتشار ویژه نامه و نصب بنر و شعارهای مرتبط با انقلاب اسلامی در محیط دانشگاه و ارسال پیام تبریک به همین مناسبت از جمله برنامه‌های دهه مبارک فجر خواهد بود.



وی در پایان بر غنی سازی محتوای کارهای فرهنگی انجام گرفته در این ایام الله تاکید کرد و گفت: قصد داریم با انجام برنامه‌های فرهنگی مختلف ومتفاوت، فضای ایام الله دهه مبارک فجر امسال را فرهنگی‌تر کرده و برای معرفی انقلاب اسلامی و ایجاد فضای انقلابی گام برداریم، از این رو برای جذاب‌تر شدن برنامه‌ها از تمامی پتانسیل و امکانات موجود استفاده خواهیم کرد.