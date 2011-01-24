به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند ایران، فیلم مستند "مینور، ماژور" به کارگردانی علیرضا رسولینژاد را برای نمایش روز چهارشنبه ششم بهمنماه در نظر گرفته است."مینور و ماژور" یک فیلم مستند تجربی است که به بهانه ایدهای گم شدن وارد حوزههای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره میشود.
ناصر طهماسب راوی این فیلم است. همچنین در این فیلم آقای آنتونیونگری فیلسوف معاصر چپ ایتالیایی، موسی غنینژاد اقتصاددان، محمد قائد نویسنده و محمد تهامینژاد محقق تاریخ سینما حضور دارند.
این فیلم در شهرهای مختلفی از جمله تهران، پاریس، پراگ، اسلو و ... فیلمبرداری شده است. این فیلم در چهاردهمین جشن خانه سینما در بخش مستند بلند، نامزد دریافت بهترین فیلم و کارگردانی شده است. در جشنواره سینما حقیقت نامزد دریافت بهترین گفتار متن شده است.
انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند ایران به اطلاع علاقمندان فیلم مستند میرساند، برنامه نمایشهای هفتگی سینمای مستند به علت تقارن با مسابقات فوتبال، روزهای تعطیل و جشنواره بینالمللی فیلم فجر در سینما آزادی و خانه هنرمندان روزهای ششم و 27 بهمنماه برگزار میشود.
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