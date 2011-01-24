انتشار آگهی استخدام پرستاران از 10 بهمن در جراید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدعباس حسنی روز دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات نظام پرستاری با اشاره به چگونگی اجرای قانون ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت، گفت: اجرای این قانون به استخدام 23 هزار پرستار نیاز داشت که با پیگیریها و هماهنگیهای انجام شده مجوز استخدام این تعداد نیرو گرفته شد.

وی ادامه داد: طبق جدول زمان‌بندی و بر اساس هماهنگیهای انجام شده با دستگاههای ذیربط، آزمون استخدام پرستاران ششم اسفند ماه به صورت متمرکز در تمام دانشگاههای علوم پزشکی انجام می‌شود. برای این آزمون فراخوان عمومی از سوی تمام دانشگاههای علوم پزشکی اعلام می‌شود. در مجموع فرایند جذب پرستاران طبق مقررات قانونی انجام می‌شود و از سال 1390مرحله جذب و به کارگیری این نیروها نهایی می‌شود.

حسنی با اشاره به تدابیر در نظر گرفته شده برای جایگزینی پرستاران قراردادی و شرکتی که در آزمون استخدامی شرکت می‌کنند نیز گفت: برای مراکز توسعه یافته و جدیدالتاسیس همچنان به نیرو و کادر پرستاری نیاز است. بر این اساس از ظرفیتهای قانونی برای به کارگیری نیروهای قراردادی استفاده می‌شود. از طرف دیگر اقدامات لازم برای تمام نیروهای شرکتی در خانواده وزارت بهداشت در حال انجام است.