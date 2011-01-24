به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به کارگردانی محمدرضا مداحیان فردا ویژه هنرمندان اجرا میشود. این نمایش به مناسبت ماه محرم و صفر تا 10 بهمنماه در تالار اندیشه حوزه هنری روی صحنه میرود.
نمایش کلید به کارگردانی محمدرضا مداحیان به همت گروه فرهنگی هنری تراب همهروزه از ساعت 19:30 اجرا میشود.
در این نمایش سید شاهین علایینژاد، حسین میرزائیان، روزبه اختری، علیرضا پاکزاد، سیروس تقینژاد، حسین شفیعی، ابوالفضل حاجی، علی خانی و البرز احمدیخانی به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: کلید روایت نسلی جامانده از باورهای دینی است که در سایه روشن سیاهی و سفیدیهای پیرامون، راه گم کرده و انتخاب برایش ناممکن است.
مالک یک نفر از این نسل است که اکنون خود را در ناکجاآبادی میبیند که خیر و شر، حق و باطل و خوب و بد را به شکل دیگر نشان میدهند. در طول مسیر تنها همراه، همسو و حامی او علیاکبر است، جوانی باقی مانده از جنگ با اعتقاد و باوری روشن.
مالک به همراه علیاکبر به تاریخ بازمیگردد و او را در سایه انتخاب میبیند و شیطان در لباس سفید ظاهر میشود.
در انتها و در گفتوگوی بین مالک و سفیدپوش، مالکی را میبینیم که به باور اعتقادی روشن و راسختر از قبل دست یافته و درمییابد علیاکبر تفکر او ...
عواملی که در این پروژه همکاری داشتند، عبارتند از: نویسنده: محمدرضا مداحیان و علیرضا مهران، کارگردان: محمدرضا مداحیان، طراح گریم: نوید فرحمرزی، طراح حرکت: علی براتی، طراح صحنه و لباس: پیامحسین سوری، مدیر روابط عمومی: صابر نیلی.گفتنی است، تاکنون استقبال خوبی از این نمایش شده است.
نظر شما