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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

همزمان با اربعین حسینی/

نمایش "کلید" ویژه هنرمندان اجرا می‌شود

نمایش "کلید" ویژه هنرمندان اجرا می‌شود

نمایش "کلید" به کارگردانی محمدرضا مداحیان فردا مصادف با اربعین حسینی ویژه هنرمندان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به کارگردانی محمدرضا مداحیان فردا ویژه هنرمندان اجرا می‌شود. این نمایش به مناسبت ماه محرم و صفر تا 10 بهمن‌ماه در تالار اندیشه حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

نمایش کلید به کارگردانی محمدرضا مداحیان به همت گروه فرهنگی هنری تراب همه‌روزه‌ از ساعت 19:30 اجرا می‌شود.
در این نمایش سید شاهین علایی‌نژاد، حسین میرزائیان، روزبه اختری، علیرضا پاکزاد، سیروس تقی‌نژاد، حسین شفیعی، ابوالفضل حاجی، علی خانی و البرز احمدی‌خانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: کلید روایت نسلی جامانده از باورهای دینی است که در سایه روشن سیاهی و سفیدی‌های پیرامون، راه گم کرده و انتخاب برایش ناممکن است.

مالک یک نفر از این نسل است که اکنون خود را در ناکجاآبادی می‌بیند که خیر و شر، حق و باطل و خوب و بد را به شکل دیگر نشان می‌دهند. در طول مسیر تنها همراه، همسو و حامی او علی‌اکبر است، جوانی باقی مانده از جنگ با اعتقاد و باوری روشن.
مالک به همراه علی‌اکبر به تاریخ بازمی‌گردد و او را در سایه انتخاب می‌بیند و شیطان در لباس سفید ظاهر می‌‌شود.
در انتها و در گفت‌وگوی بین مالک و سفیدپوش، مالکی را می‌بینیم که به باور اعتقادی روشن و راسخ‌تر از قبل دست یافته و درمی‌یابد علی‌اکبر تفکر او ...

عواملی که در این پروژه همکاری داشتند، عبارتند از: نویسنده: محمدرضا مداحیان و علیرضا مهران، کارگردان: محمدرضا مداحیان، طراح گریم: نوید فرحمرزی، طراح حرکت: علی براتی، طراح صحنه و لباس: پیام‌حسین سوری، مدیر روابط عمومی: صابر نیلی.گفتنی است، تاکنون استقبال خوبی از این نمایش شده است.
 

کد مطلب 1238886

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