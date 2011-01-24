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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

شیخ مطرح کرد:

ارتقای خدمات کارگزاران با اجرای طرح رتبه بندی

مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت با بیان اینکه خدمات کارگزاران با اجرای طرح رتبه بندی ارتقاء خواهد یافت، گفت: سرمایه گذاران بورسی و استفاده کنندگان از مشاوره برای سرمایه گذاری به دنبال کارگزارانی هستند که رتبه های بالاتر داشته و مورد تائید سازمان بورس باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد شیخ در زمینه طرح رتبه‌بندی کارگزاران گفت: طرح رتبه‌بندی‌ کارگزاران سبب می‌شود تا سازمان بورس امتیازاتی را به این نهادها بدهد، بنابراین عاملی است تا کارگزاران به سمت ارتقاء خدمات و محصولات خود حرکت کنند.

مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت افزود: در حال حاضر کارگزاران تلاش می‌کنند تا از نظر کمی و کیفی فعالیت‌های خود در زمینه تجزیه و تحلیل مالی، مشاوره عرضه و سبد گردانی و همچنین نیروی انسانی را ارتقا داده و رتبه‌های قابل قبولی در این زمینه کسب کنند.

وی تصریح کرد: سازمان بورس بر اساس معیارها و مولفه‌ها به شرکت‌های کارگزاری رتبه می‌دهد و کارگزاران به دنبال آن برای کسب رتبه بالاتر، کیفیت کاری خود را افزایش می‌دهند.

شیخ با اشاره به وضعیت کنونی بورس و استقبال سرمایه‌گذاران جدید برای حضور در این بازار گفت: بی‌شک کسانیکه در پی سرمایه گذاری در پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ در بازار سرمایه هستند، ترجیح می‌دهند تا از کارگزاری‌های دارای رتبه بالاتر و خدمات با کیفیت‌‌تر و مطلوب‌تر استفاده کنند.

وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می دهد که افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس و استفاده از مشاوره برای سرمایه گذاری به دنبال کارگزارانی هستند که رتبه های بالاتر داشته و مورد تائید سازمان بورس باشند.

کد مطلب 1238887

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