ارتقای خدمات کارگزاران با اجرای طرح رتبه بندی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد شیخ در زمینه طرح رتبه‌بندی کارگزاران گفت: طرح رتبه‌بندی‌ کارگزاران سبب می‌شود تا سازمان بورس امتیازاتی را به این نهادها بدهد، بنابراین عاملی است تا کارگزاران به سمت ارتقاء خدمات و محصولات خود حرکت کنند.

مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت افزود: در حال حاضر کارگزاران تلاش می‌کنند تا از نظر کمی و کیفی فعالیت‌های خود در زمینه تجزیه و تحلیل مالی، مشاوره عرضه و سبد گردانی و همچنین نیروی انسانی را ارتقا داده و رتبه‌های قابل قبولی در این زمینه کسب کنند.

وی تصریح کرد: سازمان بورس بر اساس معیارها و مولفه‌ها به شرکت‌های کارگزاری رتبه می‌دهد و کارگزاران به دنبال آن برای کسب رتبه بالاتر، کیفیت کاری خود را افزایش می‌دهند.

شیخ با اشاره به وضعیت کنونی بورس و استقبال سرمایه‌گذاران جدید برای حضور در این بازار گفت: بی‌شک کسانیکه در پی سرمایه گذاری در پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ در بازار سرمایه هستند، ترجیح می‌دهند تا از کارگزاری‌های دارای رتبه بالاتر و خدمات با کیفیت‌‌تر و مطلوب‌تر استفاده کنند.