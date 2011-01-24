شهرداران استان البرز مشاوران حقوقی باتجربه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی ظهر دوشنبه در گردهمایی مدیران شهری شهرهای استان البرز در دهکده ورزشی چهارباغ افزود: لازم است شهردارها مشاوران حقوقی کاملا باتجربه را به عنوان مشاور انتخاب کنند تا مسائل حقوقی به نحو مطلوبتری پیگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین لازم است در زمان بستن قراردادها مشخصه های محکمه پسند در قراردادها آورده شود تا مشکلات حقوقی کمتری پیش آید.

این مسئول بیان کرد: در عین حال لازم است در زمینه قراردادها حقوق بیت المال رعایت شود تا از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید.

شهرداری در بسیاری از اختلافات ضرر می کند

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از اختلافاتی که به دستگاه قضایی کشانده می شود، شهرداری ها ضرر می کنند که یکی از دلایل این امر به نبودن مشاوران حقوقی باتجربه در شهرداری ها بازمی گردد.

فرهادی گفت: لازم است حمایت از سرمایه گذاران فعال در استان البرز با جدیت دنبال شود ضمن اینکه از آن دسته از سرمایه گذاران که قصد ایجاد اشتغال پایدار و واقعی دارند، حمایت می شود.

وی اضافه کرد: کاهش مشکلات استان البرز نیازمند گسترش کمی و کیفی سرمایه گذاری است و این امر باید با همکاری دستگاه های ذیربط محقق شود.

استاندار البرز افزود: در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز لازم است با جدیت وارد عمل شویم و همه دستگاه های ذیربط به شکل جدی و با اراده کامل وارد عمل شوند.

شهرداری و شورا با جدیت عمل کنند

وی خاطرنشان کرد: شوراها و شهرداری در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وظیفه بسیار جدی بر عهده دارند و باید با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی به این وظیفه به بهترین نحو عمل کنند.

این مسئول گفت: از امروز به بعد، دیگر در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست و از همین امروز باید به صورت جدی وارد عمل شویم.

وی یادآور شد: باید به گونه ای عمل شود تا قبل از آغاز شروع هر ساخت و ساز غیرمجازی از آن جلوگیری شود نه اینکه اجازه بدهیم که این ساخت و ساز انجام شود و بعد از آن بخواهیم آن را تخریب کنیم.

شهرهای استان البرز ورودی مناسب ندارند

استاندار البرز گفت: متاسفانه هیچیک از شهرهای استان البرز ورودی مناسب ندارند ضمن اینکه نماد مناسب نیز ندارند که این امر نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: ورودی های مناسب باید به بهترین نحو برای هر شهری احداث شود و در خصوص نمادهای مناسب نیز اقدامات مورد نیاز صورت گیرد.

این مسئول افزود: همچنین لازم است در هر پارکی یک درمانگاه کوچک احداث شود تا بتوانیم بخشی از نیازهای درمانی شهروندان را به نحو مطلوب پاسخ دهیم.