اعتبارات شهرداری ها برای خدمات رسانی بهتر به مردم باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا تابش در دیدار با معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، نقش و ماهیت شهرداری‌ها در عمران و آبادانی شهرها و عملکرد دهیاریها را در بهبود کیفیت زندگی و رفاه مردم روستاها برجسته دانست.

تابش بر حمایت مجلس و دولت از شهرداریها به ویژه در شهرهای تازه تاسیس که درآمد چندانی نیز ندارند، تاکید کرد و خواستار پرداخت به موقع اعتبارات دهیاریها در جهت انجام صحیح و به موقع وظایف آنها شد.

نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به عدم واریز بخش اعظمی از عوارض ارزش افزوده و خارج از حریم به حساب شهرداریها و دهیاریهای این شهرستان، این اقدام را مصداق نقص قانون که می تواند مورد پیگیرد و پیگیری قرار گیرد دانست و بر توزیع کامل این درآمدها بین ارگانهای مربوطه تاکید کرد.

تابش در ادامه با تشریح پاره ای از مشکلات و کمبودها در حوزه شهرداریهای اردکان، عقدا و احمدآباد و دهیاریهای این شهرستان از نیاز به ماشین آلات سنگین و سبک، تخصیص اعتبار لازم برای اجرا و تکمیل پروژه های مورد نیاز، کمک به افزایش سرانه فضای سبز و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی و .... به عنوان برخی از خواسته های این حوزه ها نام برد.

رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز با تشکر از حمایتهای نماینده مردم اردکان از این سازمان در کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه، اظهار امیدواری کرد: در تصویب بودجه سال آینده نیز این حمایتها تداوم یابد.

حمیدرضا ارشاد منش، اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده و عوارض خارج از حریم را راه حلی دانست که می تواند توزیع منطقی تر و عادلانه این عوارض را در سطح شهرستان در پی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: به تازگی بودجه هایی به استانداریها برای توزیع بین شهرداریها و دهیاریها از جمله استانداری یزد، قرار گرفته است که امیدواریم هر چه زودتر نسبت به توزیع آن اقدام شود.

وی همچنین طی دستوراتی به معاونان خود خواستار رفع بخشی از مشکلات مطروحه شد.

در این جلسه که شهرداران اردکان، عقدا، احمدآباد، مسئول سازمان نوسازی اردکان و مسئولان شرکت دهیاریهای اردکان به همراه معاونان دهیاریها، برنامه ریزی، شهرداریها و قائم مقام این سازمان نیز حضور داشتند، هر یک نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

از جمله تصمیمات این جلسه می توان به اعطای کمک دو میلیارد ریالی به شهرداریهای شهرستان اردکان، اعطای کمک 1.5 میلیاردریالی به کلیه دهیاریهای اردکان، تامین برخی ماشین آلات مورد نیاز و تخصیص تسهیلات مناسب اشاره کرد.