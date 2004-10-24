اتمام بهسازي محور هراز- رودهن تا تونل امامزاده هاشم(ع)

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، احمد صديقي با اعلام خبرفوق گفت: طول محور فوق 23 كيلو متر بوده كه با صرف هزينه اي بالغ بر 20 ميليارد ريال و 30 هزار تن آسفالت مورد بهربرداري قرار گرفت.

وي با اشاره به اين كه در اين محور بيش از 400 متر ديوار حائل و ضامن احداث شد، افزود: براي حفظ ارتفاع بستر تونل امامزاده هاشم(ع) كف آن تراشيده شده و آسفالت مناسب جايگزين آن شد.

مديركل راه و ترابري استان تهران با اشاره به انجام خط كشي محور هراز-رودهن تا تونل امامزاده هاشم(ع) با خط گرم اعلام كرد: خط كشي محور فوق با صرف هزينه دو ميليارد ريالي و ظرف ده روز براي تعيين سهم در عبور و مرور شبانه و ايمني بيشتر صورت خواهد پذيرفت.

صديقي گفت: براي افزايش خطوط عبوري محور هراز-رودهن تا امامزاده هاشم(ع) از دو خط به سه خط به احداث ديوار سنگي و بتوني و تثبيت خاكريزها خواهد شد كه تا پايان سال 84 ضمن ايجاد باند سقبت، ظرفيت عبوري و ايمني اين محور افزايش خواهد يافت.

وي در ادامه از اتمام بهسازي، روكش آسفالت محور پيشوا- ورامين به طول 15 كيلو متر خبر داد و گفت: عمليات آسفالت و روكش اين محور از خرداد ماه امسال آغاز و انتهاي مهرماه با هزينه اي بالغ بر پنج ميليارد ريال مورد بهره برداري قرار گرفت.

مديركل راه و ترابري استان تهران، شانه سازي طرفين محور پيشوا-ورامين را برگرفته از استفاده از مصالح پايه اعلام كرد و اظهارداشت: اين محور يكي از پرترددترين شبكه هاي حمل و نقلي جنوب شرقي پايتخت است.