به گزارش خبرنگار مهر، حسین عسکری، سرپرست کمیته داوران با بیان این مطلب افزود: در اولین نشستی که با داوران در تاریخ 6 الی 8 بهمن برگزار خواهیم کرد، وظیفه و فعالیت داوران را طبق اساسنامه فیفا و AFC اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: به عنوان مثال هیچ داوری حق مصاحبه کردن در مورد بازی، بازیکنان و مشکلات یا هر مورد دیگری را با رسانه‌های جمعی ندارد و این کار خلاف مقررات اساسنامه فیفا و AFC است و اگر داوری از این اساسنامه تبعیت نکند، مطمئنا با او برخورد خواهد شد.

سرپرست کمیته داوران خاطرنشان کرد: مورد دیگر اینکه هیچ داوری نمی تواند به عنوان کارشناس داوری در صدا و سیما بازی را کارشناسی کند. تنها کسانی می توانند به عنوان کارشناس یک بازی در صدا وسیما حضور داشته باشند که یا ناظر باشند و یا مدرس.

عسکری در خصوص شروع قضاوت داوران در مسابقات لیگ برتر فوتبال گفت: گزینش داوران در لیگ برتر و دسته یک برعهده خودم خواهم بود تا دیگر شاهد بروز مشکلات در داوری نباشیم. سعی کمیته داوران بر این است تا مشکلات را یکی پس از دیگری رفع کند که البته محقق شدن این امر نیاز به زمان دارد.

وی در پایان در خصوص داورای فوتسال گفت: شاهد اعتراض بسیاری از داوران هستم که ترجمه آخرین اطلاعات و قوانین داوری در سال 2010 و 2011 را در اختیار ندارند، چرا که در این دو سال تغییرات بسیاری بر قوانین داوری فوتسال صورت گرفته و طی یک برنامه ریزی و پیگیری‌های مدون بزودی آخرین قوانین روز فوتسال نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.