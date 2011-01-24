۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

طبرسی:

مفاهیم تربیتی در مراکز آموزشی کشور غربی است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه هنوز نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در دانشگاهها و مدارس کشور رسوخ عینی پیدا نکرده است اذعان داشت: متاسفانه بسیاری از مفاهیم آموزشی تربیتی در این فضاها هنوز غربی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر دوشنبه در هم اندیشی مشترک ائمه جمعه، مدیران حوزه های علمیه، روسای آموزش و پرورش، بسیج دانش آموزی و دانشجویی مازندران در مجتمع فرهنگی اهل بیت(ع) ساری افزود: آموزش و پرورش کشور هنوز بر اساس روش ها و متدهای آموزشی تربیتی سی سال گذشته به امر تعلیم و تربیت مشغول است.

وی خاطر نشان کرد: آموزش های اجتماعی و فرهنگی اسلامی کشور باید در آموزش و پرورش و دانشگاههای کشور ترویج شود.
 
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه هنوز به صورت متقن و اساسی از سرمایه های دینی و ارزشی جامعه در صدا و سیما و نهادهای فرهنگی بهره گیری نمی شود تصریح کرد: جایگاه آموزش های قرآنی، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه هنوز در بین دانش آموزان و دانشجویان جامعه مشخص شده نیست.
 
طبرسی با بیان اینکه وجهه همت فعالیت های دولت احمدی نژاد فرهنگی است یادآور شد: باید این طرح های شاخص فرهنگی با جدیت و همت بیشتر مسئولان جنبه اجرایی بگیرد.
 
وی از مقام معظم رهبری به عنوان چهره و شخصیت تمام عیار فرهنگی نام برد و افزود: بسیاری از بیانات معظم له در سفر اخیر به قم سبب تحول عظیم در حوزه و دانشگاه شده است.
 
وی با تاکید بر تقویت تعامل حوزه و دانشگاه در فعالیت های دینی خاطر نشان کرد: هنوز تا رسیدن به آموزش و پرورش اسلامی به مفهوم واقعی کلمه فاصله داریم.
 
طبرسی با بیان اینکه مسیر اندیشه های دینی و معنوی جامعه اسلامی باید در حوزه و دانشگاه تقویت شود اظهار داشت: متاسفانه علیرغم حذف پدیده طاغوت زدایی از جامعه اسلامی هنوز پدیده طاغوت گرایی در بین بسیاری از آحاد جامعه و روشنفکران نمایان است.
 
محمد علی امیری، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز با اشاره به اینکه تحول بنیادین در آموزش و پرورش با سرعت شتابان در حال اجرایی شدن است اظهار داشت: ایجاد مدارس قرآن و تقویت معاونت های پروشی در آموزش و پرورش استانها بخشی از این مسیرهای تحولی دستگاه تعلیم و تربیت است.
 
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش از آموزش محوری صرف به سمت تربیت محوری اساسی سوق یافته است افزود: همکاری های توامان حوزه و آموزش و پرورش سبب تقویت باورهای دینی و عقیدتی دانش آموزان در جامعه خواهد شد.
کد مطلب 1238913

