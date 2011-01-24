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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۱

دیمن می خواهد بار دیگر نقش بورن را بازی کند

دیمن می خواهد بار دیگر نقش بورن را بازی کند

مت دیمن بازیگر آمریکایی بار دیگر برای ایفای نقش در چهارمین قسمت مجموعه سینمایی " بورن" ابراز تمایل کرد.

به گزارش مهر از امپایر آنلاین، دیمن که در نشستی خبری درباره آخرین فیلمش " آخرت " شرکت کرده بود درمورد چهارمین قسمت مجموعه "بورن" نیز صحبت کرد.

دیمن در این باره گفت : در اینترنت خواندم که قرار است فیلم دیگری با محوریت شخصیت جیسن بورن به کارگردانی تونی گیلروی ساخته شود و قرار نیست من در آن حضور داشته باشم و نقش بورن را بازی کنم.کسی در این باره چیزی به من نگفته است.هیچ کس به طور رسمی در این زمینه با من تماسی نداشته است.

وی افزود : مردم خیال می کنند من همه جا جاسوس و خبرچین دارم.اما باید بگویم دوست دارم بار دیگر در نقش جیسن بورن بازی کنم.

دیمن در ادامه گفت : باید با پل گرین گرس ( خالق مجموعه سینمایی و شخصیت بورن) صحبت کنم.شخصیت جیسن بورن متعلق به استودیو یونیورسال نیست. حقوق مادی و معنوی این شخصیت در اختیار رابرت لودلام نویسنده مجموعه کتاب های بورن است. پس می توانم به سراغ استودیوی برادران وارنر بروم و استودیوی یونیورسال می تواند خبر آن را در اینترنت بخواند.
 

کد مطلب 1238917

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