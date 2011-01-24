دیمن می خواهد بار دیگر نقش بورن را بازی کند

به گزارش مهر از امپایر آنلاین، دیمن که در نشستی خبری درباره آخرین فیلمش " آخرت " شرکت کرده بود درمورد چهارمین قسمت مجموعه "بورن" نیز صحبت کرد.



دیمن در این باره گفت : در اینترنت خواندم که قرار است فیلم دیگری با محوریت شخصیت جیسن بورن به کارگردانی تونی گیلروی ساخته شود و قرار نیست من در آن حضور داشته باشم و نقش بورن را بازی کنم.کسی در این باره چیزی به من نگفته است.هیچ کس به طور رسمی در این زمینه با من تماسی نداشته است.



وی افزود : مردم خیال می کنند من همه جا جاسوس و خبرچین دارم.اما باید بگویم دوست دارم بار دیگر در نقش جیسن بورن بازی کنم.



دیمن در ادامه گفت : باید با پل گرین گرس ( خالق مجموعه سینمایی و شخصیت بورن) صحبت کنم.شخصیت جیسن بورن متعلق به استودیو یونیورسال نیست. حقوق مادی و معنوی این شخصیت در اختیار رابرت لودلام نویسنده مجموعه کتاب های بورن است. پس می توانم به سراغ استودیوی برادران وارنر بروم و استودیوی یونیورسال می تواند خبر آن را در اینترنت بخواند.

