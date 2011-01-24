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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

1000 فرصت شغلی توسط کمیته امداد خراسان جنوبی ایجاد شد

1000 فرصت شغلی توسط کمیته امداد خراسان جنوبی ایجاد شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی از ایجاد هزار فرصت شغلی توسط این نهاد طی 9 ماهه سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی خزاعی عرب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نهاد طی 9 ماهه سال جاری تعداد 750 طرح اشتغال با اشتغالزایی حدود یک هزار نفر در استان راه اندازی کرده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد فعالیتهای خود را بر محوریت توانمند سازی مددجویان تحت حمایت قرار داده است، عنوان کرد: این تعداد طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 43 میلیارد و 300 میلیون ریال ایجاد شده است. 

خزاعی عرب با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) با اداره کل کار و امور اجتماعی استان، بیان داشت: در این زمینه تقریبا حدود 10 درصد اشتغال استان بر عهده کمیته امداد گذاشته شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی ادامه داد: در این راستا خوشبختانه این اداره کل تاکنون حدود 15 درصد از برنامه جلوتر بوده و امیدواریم تا پایان سال حداقل این درصد را به دو برابر برسانیم. 

خزاعی عرب در پایان شناسایی کلیه اعضای مستعد خانواده های تحت حمایت، اجرای آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت آموزی، کاریابی مددجویان و کارورزی فارغ التحصیلان، پرداخت تسهیلات اشتغال، پشتیبانی فنی و نظارت مستمر بر طرحها، بیمه کردن مجریان و طرحهای اشتغال، هدایت مجریان برای حضور موثر بازار و بازاریابی را از دیگر فعایتهای این معاونت برشمرد.

کد مطلب 1238920

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