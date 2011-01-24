قطعنامه های ضد ایرانی با نقض قوانین بین المللی صادر شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی اصغر سلطانیه" در این نشست که در خبرگزاری اینترفکس روسیه برگزار شد تصریح نمود: ایران به قطعنامه های شورای امنیت عمل نکرده و در آینده نیز آنها را اجرا نخواهد کرد، زیرا که پایه و اعتبار حقوقی ندارند. مجموعه این قطعنامه ها خارج از رویه حقوقی با نقض قوانین بین المللی و صرفا مطابق با اهداف سیاسی چند کشور صادر شده اند.

وی تاکید کرد: شورای امنیت ابزاری در دست قدرتهای غربی از جمله آمریکاست و برای اعمال فشار بر ایران از طریق این ابزار با بن بست برخورد نموداند.



نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در همین حال گفت: ایران آماده است به شورای امنیت برای خروج آبرومندانه از این بن بست کمک کند، به شرط اینکه کشورهای غربی و در وهله اول آمریکا از اعمال فشار بر سازمان های مربوطه همچون شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تحقق اهداف سیاسی خود دست بردارند.



سلطانیه گفت: تهران آماده انجام مذاکرات در خصوص تمام موضوعات دستور کار بین المللی ازجمله مسائل خلع سلاح، منع انتشار سلاح هسته ای و تبادل سوخت هسته ای ایران است.



خبرگزاری اینترفکس به نقل از سلطانیه طی گزارشی پس از این نشست نوشت: ایران برای تحویل اورانیوم با غنای پایین به روسیه به منظور مبادله با اورانیوم با غلظت بالا بر اساس بیانیه تهران آمادگی دارد.



در این ارتباط نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: طبق بیانیه تهران، ایران آمادگی دارد تا در صورتی که از روسیه 120 کیلوگرم سوخت هسته ای دریافت کند، مواد هسته ای که در ترکیه نگهداری خواهد کرد را به روسیه تحویل دهد.



وی افزود: ایران برای این منظور برای ازسرگیری مذاکرات با گروه وین آمادگی دارد.