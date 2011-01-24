به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مجمع سالیانه هیئت شمشیربازی اردبیل که روز گذشته یکشنبه در مجموعه ورزشی 6 هزار نفری رضازاده برگزار شد، رئیس فدراسیون شمشیربازی ضمن بیان اینکه با کمتر از سه سال فعالیت، شمشیربازی استان اردبیل به قطب شمشیربازی ایران تبدیل شده است، اظهارداشت: شمشیربازی به دلیل پیچیدگیهای خاصی که دارد و ضریب بالای هوشی که طلب میکند به عنوان شطرنج بدنی نامیده میشود.
وی تصریح کرد: به همین دلیل توسعه و پیشرفت شمشیربازی نیازمند تلاش، مدیریت، برنامه ریزی، بینش و دیدگاه علمی و پیگیری است و ما به عینه شاهد وجود این ویژگیها در میان مقامات هیئت شمشیربازی استان اردبیل هستیم.
وی با اشاره به موفقیتهای ورزش کشور طی سالهای اخیر، این امر را ناشی از مدیریت مناسب و استفاده از مدیران ورزشی در راس مدیریتهای سازمان تربیت بدنی کشور و فدراسیونهای ورزشی از سوی دکتر سعیدلو دانست و تصریح کرد: در تاریخ تربیت بدنی کشور سابقه نداشته که یک رئیس سازمان تا به این حد به مدیران خود اعتماد کرده و از آنها در پیشبرد برنامههای سازمان استفاده کند، اما دکتر سعیدلو با این اعتماد، توان مدیریت خود را نشان داد و نتیجه آنرا هم در گوانگجو گرفت.
همچنین در مجمع روز یکشنبه هیئت شمشیربازی اردبیل گزارش کاملی از فعالیتهای این هیئت طی سال جاری همچنین اهداف در نظر گرفته شده برای سال آینده ارائه شد.
آنالیز نقاط ضعف ملیپوشان در بازیهای دورن اردویی
محمد اقراری مربی تیم شمشیربازی اسلحه فلوره با اشاره به اینکه اردوی این تیم با حضور 10 ورزشکار پیگیری میشود، اظهارداشت: به منظور آنالیز نقاط ضعف و قوت ملیپوشان روز پنجشنبه بازیهای درون اردویی برگزار میشود تا براساس آن تمرینات اردونشینان را در سایر اردوها پیگیری کنیم.
مربی تیم شمشیربازی اسلحه فلوره با یادآوری اینکه این تیم برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا (تایلند) آماده میشود، اظهارداشت: این مسابقات از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار است.
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