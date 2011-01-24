به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مجمع سالیانه هیئت شمشیربازی اردبیل که روز گذشته یکشنبه در مجموعه ورزشی 6 هزار نفری رضازاده برگزار شد، رئیس فدراسیون شمشیربازی ضمن بیان اینکه با کمتر از سه سال فعالیت، شمشیربازی استان اردبیل به قطب شمشیربازی ایران تبدیل شده است، اظهارداشت: شمشیربازی به دلیل پیچیدگی‎های خاصی که دارد و ضریب بالای هوشی که طلب می‌کند به عنوان شطرنج بدنی نامیده می‎شود.

وی تصریح کرد: به همین دلیل توسعه و پیشرفت شمشیربازی نیازمند تلاش، مدیریت، برنامه ریزی، بینش و دیدگاه علمی و پیگیری است و ما به عینه شاهد وجود این ویژگی‎ها در میان مقامات هیئت شمشیربازی استان اردبیل هستیم.

وی با اشاره به موفقیت‎های ورزش کشور طی سال‎های اخیر، این امر را ناشی از مدیریت مناسب و استفاده از مدیران ورزشی در راس مدیریت‌های سازمان تربیت بدنی کشور و فدراسیون‎های ورزشی از سوی دکتر سعیدلو دانست و تصریح کرد: در تاریخ تربیت بدنی کشور سابقه نداشته که یک رئیس سازمان تا به این حد به مدیران خود اعتماد کرده و از آنها در پیشبرد برنامه‎های سازمان استفاده کند، اما دکتر سعیدلو با این اعتماد، توان مدیریت خود را نشان داد و نتیجه آنرا هم در گوانگجو گرفت.

همچنین در مجمع روز یکشنبه هیئت شمشیربازی اردبیل گزارش کاملی از فعالیت‌های این هیئت طی سال جاری همچنین اهداف در نظر گرفته شده برای سال آینده ارائه شد.

آنالیز نقاط ضعف ملی‎پوشان در بازی‎های دورن اردویی

محمد اقراری مربی تیم شمشیربازی اسلحه فلوره با اشاره به اینکه اردوی این تیم با حضور 10 ورزشکار پیگیری می‎شود، اظهارداشت: به منظور آنالیز نقاط ضعف و قوت ملی‎پوشان روز پنجشنبه بازی‌های درون اردویی برگزار می‎شود تا براساس آن تمرینات اردونشینان را در سایر اردوها پیگیری کنیم.

مربی تیم شمشیربازی اسلحه فلوره با یادآوری اینکه این تیم برای حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا (تایلند) آماده می‎شود، اظهارداشت: این مسابقات از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار است.