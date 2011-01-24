حضور نماینده جدید ولی فقیه در کردستان منشا تحولات فرهنگی بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر دوشنبه در جریان دیدار اعضای کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، جمعیت بانوان فرهیخته، مسئولان هیئتهای مذهبی و کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه در سفر مقام معظم رهبری به کردستان در اردیبهشت معطر طرح‌ های فرهنگی متنوع و مختلفی در این استان مصوب شد، بیان کرد: ارتقای سطح فعالیت‌ های فرهنگی از سوی این اداره کل در دستور کار قرار گرفته است .

وی بیان داشت: تشکیل ستاد جمعیت بانوان فرهیخته استان کردستان که اعضای آن در این دیدار حضور دارند خود اقدامی بزرگ در راستای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در کردستان در بخش بانوان است و در سایر بخش ها نیز قدم های مثبتی برداشته می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان به دیگر فعالیتهای این اداره کل در راستای توجه بیشتر به حوزه فرهنگی اشاره کرد و افزود: امیدواریم که با حضور نماینده جدید ولی فقیه در استان و لزوم تعامل و همکاری بیشتر بین ادارات و سازمان های دولتی شاهد توسعه و ارتقا سطح فعالیت های فرهنگی در کردستان باشیم.

وی ضمن تبریک به حجت ‌الاسلام والمسلمین حسینی شاهرودی به عنوان نماینده ولی فقیه در کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور افزود: قطعا حضور ارزشمند شما در این استان فرهنگی تحولات گسترده و عظیمی را در بخش ‌های مختلف به ویژه در حوزه فرهنگی به ارمغان می ‌آورد و سازمان ها و دستگاه‌ های اجرایی استان به ویژه اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان همراه و همیار شما در این حرکت عظیم خواهد بود.

نماینده جدید ولی فقیه در استان کردستان از روز شنبه و با برگزاری مراسم تودیع و معارفه وارد استان شد و طی روز گذشته و امروز با اقشار مختلف مردم، پرسنل ادارات و سازمان های دولتی دیدار کرده است.