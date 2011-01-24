نقش ائمه جمعه در تربیت دینی دانش آموزان ملموس شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود تقوی ظهر دوشنبه در هم اندیشی ائمه جمعه، روسای آموزش و پرورش، بسیج دانش آموزی و دانشجویی مازندران در ساری افزود: ائمه جمعه دارای ظرفیت بالایی در تعلیم و تربیت جامعه هستند که باید از وجود این افراد استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 650 امام جمعه در سراسر کشور وجود داشته که این افراد می توانند نقش اثرگذاری را در تربیت اساسی آموزش و پرورش ایفاء کنند.

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه مسئولیت اساسی تعلیم و تربیت جامعه به عهده آموزش و پرورش نیست تصریح کرد: همه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی جامعه، نخبگان، روحانیان و طبقه روشنفکر جامعه در انجام این رسالت خطیر مسئول هستند.

تقوی با بیان اینکه ائمه جمعه باید با تمام توان در جهت پرورش حوزه دینی و فکری جوانان باشند افزود: نقش بسیج دانشجویی و دانش آموزی در ایجاد تعامل و هم افزایی برای ترویج این تفکر در محیط های فرهنگی اثرگذار خواهد بود.

وی به نقش اثرگذار مدیران کل آموزش و پرورش استانها برای ایجاد هم افزایی و ایجاد تعامل در بین حوزه و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: مدارس ایران باید به محل های ترویج دین و معارف اسلامی مبدل شود.

مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه ارتباطات معاونان پرورشی با دانش آموزان در مدارس باید نزدیکتر شود افزود: ائمه جمعه از اعتبار و جایگاه خود برای تقویت تعلیم و تربیت اسلامی در مدارس و دانشگاهها بهره گیری کنند.

در این همایش تعدادی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق، مسئولان حوزه های علمیه برخی شهرستانهای مازندران و ائمه جمعه استان به ایراد سخنانی پرداخته و خواستار تعامل بیشتر حوزه های علمیه و مدارس به صورت توامان در انجام فعالیت های فرهنگی و پرورشی شدند.