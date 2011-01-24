۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۶

تقوی خواستار شد:

نقش ائمه جمعه در تربیت دینی دانش آموزان ملموس شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه تربیت دینی دانش آموزان و پرورش آنان به تنهایی از عهده آموزش و پرورش برنمی آید، از ائمه جمعه سراسر کشور خواست تا نقش خود را در تربیت دینی دانش آموزان مدارس ملموس تر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود تقوی ظهر دوشنبه در هم اندیشی ائمه جمعه، روسای آموزش و پرورش، بسیج دانش آموزی و دانشجویی مازندران در ساری افزود: ائمه جمعه دارای ظرفیت بالایی در تعلیم و تربیت جامعه هستند که باید از وجود این افراد استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 650 امام جمعه در سراسر کشور وجود داشته که این افراد می توانند نقش اثرگذاری را در تربیت اساسی آموزش و پرورش ایفاء کنند.
 
مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه مسئولیت اساسی تعلیم و تربیت جامعه به عهده آموزش و پرورش نیست تصریح کرد: همه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی جامعه، نخبگان، روحانیان و طبقه روشنفکر جامعه در انجام این رسالت خطیر مسئول هستند.
 
تقوی با بیان اینکه ائمه جمعه باید با تمام توان در جهت پرورش حوزه دینی و فکری جوانان باشند افزود: نقش بسیج دانشجویی و دانش آموزی در ایجاد تعامل و هم افزایی برای ترویج این تفکر در محیط های فرهنگی اثرگذار خواهد بود.
 
وی به نقش اثرگذار مدیران کل آموزش و پرورش استانها برای ایجاد هم افزایی و ایجاد تعامل در بین حوزه و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: مدارس ایران باید به محل های ترویج دین و معارف اسلامی مبدل شود.
 
مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه ارتباطات معاونان پرورشی با دانش آموزان در مدارس باید نزدیکتر شود افزود: ائمه جمعه از اعتبار و جایگاه خود برای تقویت تعلیم و تربیت اسلامی در مدارس و دانشگاهها بهره گیری کنند.
 
در این همایش تعدادی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق، مسئولان حوزه های علمیه برخی شهرستانهای مازندران و ائمه جمعه استان به ایراد سخنانی پرداخته و خواستار تعامل بیشتر حوزه های علمیه و مدارس به صورت توامان در انجام فعالیت های فرهنگی و پرورشی شدند.
