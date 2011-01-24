عوارض شهرداریهای آذربایجان غربی تا 10 درصد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی داداش ‌زاده ظهر دوشنبه در اجلاس شهرداران آذربایجان غربی افزود: شوراها باید تعرفه عوارض مصوب خود را تا 15 بهمن از طریق رسانه ها و نصب در اماکن عمومی اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی باید با درج تعرفه عوارض در روزنامه‌های محلی، پانل ادارات و آگهی‌ های عمومی، به اعتراضات مردم رسیدگی و به فرمانداریها اعلام کنند، بیان داشت: شهرداریها باید در تنظیم بودجه شهرداریها میزان تعرفه عوارض را مد نظر قرار داده و در این ارتباط هر چه سریعتر بودجه پیشنهادی خود را ارائه دهند.

مهلت اعلام بودجه پیشنهادی سال 90 شهرداریها تا پایان هفته جاری

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری آذربایجان غربی ضمن انتقاد از عدم ابلاغ بودجه پیشنهادی سال 90 توسط شهرداری به شوراهای اسلامی تا پایان دیماه سالجاری، ادامه داد: شهرداریها تا پایان هفته جاری باید بودجه پیشنهادی خود را به شوراها ابلاغ کنند.

داداش زاده در ادامه با اشاره به تعیین عوارض توسط شهرداریها، خاطر نشان کرد: ضرایب، آیتم‌ها و عوارض شهرها با یکدیگر متفاوت بوده و نیازی نیست عوارض تمام شهرهای استان با هم یکی باشد، چرا که باید با توجه به قدرت خرید مردم و شرایط هر شهرستان باید تعرفه عوارض متفاوت باشد.

چهارمین اجلاس شهرداران آذربایجان غربی با هدف تنظیم بودجه، تعرفه عوارض، تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها در مدیریت شهری در محل فرهنگسرای جوان ارومیه برگزار شد.