دولت تمام توان خود را برای رفع موانع هدفمندکردن یارانه گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر دو شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار مدیریت مصرف را نیازمند اراده قوی و انجام فرهنگسازی دانست و اظهار داشت: در قرآن کریم اسراف فوق العاده مذموم است و باید به گونه ای رفتار کنیم که به اصول اولیه رعایت مسائل اسلامی برسیم.

استاندار مرکزی با بیان اینکه نان با بهترین کیفیت باید در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: همه نوع امکانات در اختیار خبازان است و هیچ دلیلی ندارد که نان با کیفیت پایین تولید کنند.



وی در خصوص تصمیمات جلسه گفت: به منظور حمایت از کشاورزان، وام قرض الحسنه سوخت به آن ها پرداخت خواهد شد همچنین به منظور بهینه سازی مصرف گلخانه داران اعتباری در این خصوص اختصاص داده خواهد شد.

شعبانی فرد از پرداخت پنج میلیون تومان کمک از محل بنگاه به کشاورزان خبر داد و اضافه کرد: به منظور حفاظت از خاک و چاه کشاورزی و جایگزینی ماشین آلات فرسوده و کالیبره کردن، اعتباراتی اختصاص خواهیم داد که در مجموع 60 درصد از میزان مصرف سوخت کاسته خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: دو هزار و 500 تن برنج، 800 تن حبوبات و 500 تن گوشت قرمز ذخیره سازی صورت گرفته است.