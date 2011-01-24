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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

استاندار گلستان از پیشکسوت کشتی جهان عیادت کرد

استاندار گلستان از پیشکسوت کشتی جهان عیادت کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: جواد قناعت استاندار گلستان از "رضا سوخته سرایی" قهرمان و پیشکسوت ارزنده کشتی جهان و آسیا در بیمارستان مهراد تهران عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا سوخته سرایی هفته قبل بر اثر بیماری قلبی و فشاربالا در آی سی یو بیمارستان مهرداد تهران بستری شده است.
 
استاندار گلستان با اشاره به خدمات شایسته و افتخار آفرین پیشکسوتان عرضه ورزش به ویژه سوخته سرایی گفت: قهرمانان و پهلوانان ورزش هیچگاه از ذهن مردم و دولت فراموش نخواهند شد و در برگ های زرین تاریخ کشور و استان ماندگارهستند.

سوخته سرایی هم اکنون 60 سال سن دارد و جزء پیشکسوتان و قهرمان چند دوره جهان و آسیا در کشتی است.

 قناعت از علیرضا سلیمانی قهرمان و پیشکسوت کشتی که براثر بیماری دیابت درهمان بیمارستان بستری است، عیادت کرد.

هفته گذشته نیز، نوبخت مدیرکل بازرسی استاندار و پاشا مدیرکل تربیت بدنی استان بعنوان نمایندگان استاندار به تهران اعزام  شدند و از وی عیادت کردند.
کد مطلب 1238947

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