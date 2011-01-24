استاندار گلستان از پیشکسوت کشتی جهان عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا سوخته سرایی هفته قبل بر اثر بیماری قلبی و فشاربالا در آی سی یو بیمارستان مهرداد تهران بستری شده است.



استاندار گلستان با اشاره به خدمات شایسته و افتخار آفرین پیشکسوتان عرضه ورزش به ویژه سوخته سرایی گفت: قهرمانان و پهلوانان ورزش هیچگاه از ذهن مردم و دولت فراموش نخواهند شد و در برگ های زرین تاریخ کشور و استان ماندگارهستند.

سوخته سرایی هم اکنون 60 سال سن دارد و جزء پیشکسوتان و قهرمان چند دوره جهان و آسیا در کشتی است.

قناعت از علیرضا سلیمانی قهرمان و پیشکسوت کشتی که براثر بیماری دیابت درهمان بیمارستان بستری است، عیادت کرد.



هفته گذشته نیز، نوبخت مدیرکل بازرسی استاندار و پاشا مدیرکل تربیت بدنی استان بعنوان نمایندگان استاندار به تهران اعزام شدند و از وی عیادت کردند.