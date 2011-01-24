تعرفه گذاری خدمات پرستاری از دو ماه آینده اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد انتخابات نظام پرستاری گفت: همزمان با تشکیل ستادهای اجرایی و نظارت انتخابات سازمان نظام پرستاری در سراسر کشور، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در چند بیمارستان به صورت پایلوت در حال اجراست.

وی افزود: طبق آیین‌نامه انتخابات سازمان نظام پرستاری تاکنون 111 شهرستان برای انتخاب اعضای هیئت مدیره واجد صلاحیت تشخیص داده شده‌اند و هر شهرستان 9 نفر را به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب می‌کنند.

امامی رضوی گفت: از بین این 9 نفر یک نفر به عنوان نماینده عضو مجمع عمومی سازمان نظام پرستاری می‌شود و این مجمع از بین خود 25 نفر را به عنوان اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری که 20 نفر آنها اعضاء اصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل خواهند بود، بر می‌گزینند.