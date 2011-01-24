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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

در سراسر کشور/

تعرفه گذاری خدمات پرستاری از دو ماه آینده اجرا می شود

تعرفه گذاری خدمات پرستاری از دو ماه آینده اجرا می شود

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اجرای آزمایشی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در چند بیمارستان تهران، از اجرای سراسری این قانون در مراکز درمانی کشور از دو ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد انتخابات نظام پرستاری گفت: همزمان با تشکیل ستادهای اجرایی و نظارت انتخابات سازمان نظام پرستاری در سراسر کشور، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در چند بیمارستان به صورت پایلوت در حال اجراست.

وی افزود: طبق آیین‌نامه انتخابات سازمان نظام پرستاری تاکنون 111 شهرستان برای انتخاب اعضای هیئت مدیره واجد صلاحیت تشخیص داده شده‌اند و هر شهرستان 9 نفر را به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب می‌کنند.
 
امامی رضوی گفت: از بین این 9 نفر یک نفر به عنوان نماینده عضو مجمع عمومی سازمان نظام پرستاری می‌شود و این مجمع از بین خود 25 نفر را به عنوان اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری که 20 نفر آنها اعضاء اصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل خواهند بود، بر می‌گزینند.
 
رئیس ستاد انتخابات نظام پرستاری ادامه داد: اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری نیز از بین خود یک نفر را به عنوان دبیرکل این سازمان انتخاب می‌کنند.
کد مطلب 1238949

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