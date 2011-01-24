  1. هنر
  2. سایر
۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

اکرامی‌فر به مهر خبر داد:

راهیابی آثار 200 شاعر به مرحله نهایی جشنواره شعر فجر

راهیابی آثار 200 شاعر به مرحله نهایی جشنواره شعر فجر

دبیر علمی پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر از راهیابی آثار بیش از 200 شاعر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.

محمود اکرامی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی روند ارزیابی آثار در جلسه امروز دوشنبه 4 دی شورای سیاستگذاری جشنواره شعر فجر اشاره کرد و گفت: در این جلسه درباره ترکیب نهایی هیئت داوران مشورتهایی صورت گرفت.

وی افزود: تا کنون با تعدادی از چهره‌های فعال حوزه شعر مذاکره شده و قرار است با افراد دیگری نیز وارد مذاکره شویم و به دلایلی مانند بُعد مسافت و حضور برخی از این افراد در شهرستانهای دور هنوز ترکیب نهایی هیئت داوران مشخص نشده است.

دبیرعلمی پنجمین جشنواره شعر فجر در همین حال از پایان مرحله نیمه نهایی داوری آثار این دوره خبر داد و گفت: در پایان داوریهای این مرحله از هر گروه حدود 40 تا 50 شاعر و در واقع هر گروه حدود 400 اثر به مرحله نهایی راه یافته است.

اکرامی‌فر اضافه کرد: با توجه به اینکه آثار در 4 گروه داوری می‌شود مجموعاً آثار بیش از 200 شاعر به مرحله نهایی راه پیدا کرده است.

وی همچنین گفت: تا چند روز دیگر داوران مرحله نهایی مشخص خواهند شد و داوری این مرحله از اواسط هفته بعد آغاز می‌شود.
 
امسال علاوه بر بخشهای سابق (شعر کودک و نوجوان، کلاسیک و نو) ترانه‌ها، تصنیفها و سرودها نیز در بخشی تازه با همین عنوان به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 1238951

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه