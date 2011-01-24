ویژه برنامه "چهل سرا صلابت" از رادیو تجارت

ثریا حیدری و اکرم السادات طباطبایی کارشناسان امور معارفی در این برنامه نقش حضرت زینب(س) در قیام عاشورا را بررسی می‌کنند. این ویژه برنامه به سردبیری مریم کاظمی روز اربعین از ساعت 9 تا 10 پخش می‌شود.

"اربعین اندیشه" عنوان برنامه دیگری است که با روایت محسن دین محمد و زهره قائمی زاده نقش حضرت زینب(س) در کربلا را بیان می‌کند. از دیگر آیتم‌های این برنامه راز جاودانگی قیام امام حسین (ع) و سوگواری جاودان دوست داران ایشان است که با حضور حجت الاسلام محمد رضا عباسی کارشناسی می‌شود. این برنامه روز اربعین از ساعت 30/13 تا 14 پخش می‌شود.



همچنین "بیست صفر شصت و یک" عنوان ویژه برنامه روز اربعین است که به الگوهای اقتصادی سیره امام حسین (ع) و فلسفه معامله با خداوند و ضرورت پس انداز برای آخرت می‌پردازد. حجت الاسلام عباسی، نماینده ولی فقیه در سپاه و استاد حوزه و دانشگاه موضوع دلیل عزاداری در اربعین و زیارت جابرابن عبدالله انصاری در چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) را کارشناسی می‌کند.

از دیگر آیتم‌های این برنامه سخنرانی حجت الاسلام انصاریان و حجت الاسلام فاطمی نیا در مورد اربعین است. این برنامه روز اربعین از ساعت 10 تا 12 و تکرار آن ساعت 14 تا 16 پخش می‌شود.



"پیام آوران عاشورا" نیز عنوان ویژه برنامه دیگری است که با حضور دکتر صدیقه سلیمانی استاد حوزه و دانشگاه مفهوم عدد 40، پیدایش طهارت و پاکی بعد از چله‌داری و فلسفه گرایش حر به سپاه امام حسین( ع) را مورد بررسی قرار می‌دهد. این برنامه به سردبیری مینا خضری روز اربعین از ساعت 8 تا 9 پخش می‌شود.

