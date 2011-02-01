به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ رسانه ها همواره عاملی برای پیشرفت و شکل گیری اهداف کشورها بوده و صرف نظر از دیدگاه های رایج سیاسی، هدف عالیه اصحاب رسانه تحقق جامعه ای هم تراز با شأن و جایگاه ملت است، جایگاهی که گاه با انتقاد و گاه با تقدیر و برجسته سازی عملکرد مدیران و عوامل آنان در بخش های گوناگون میسر می شود.

بر این اساس مطالعه روزانه اخبار و دسترسی مدیران به مقالات و گزارش های منتشره به ضرورتی غیرقابل انکار در فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نیز دیگر عرصه های جهانی تبدیل شده است. این نکته به گونه ای است که بسیاری از تصمیم گیری های خرد و کلان هم اکنون از طریق بررسی اطلاعات میسر شده و ارائه طرح های جدید با توجه به داده ها و بازخوردهای رسانه ای امکان پذیر می گردد.

امروزه مدیران اعتقادی راسخ به نقش رسانه داشته و آنها را به درستی - نه در حد یک شعار- آیینه تمام نمای جامعه می دانند،‌ این در حالیست که بخش قابل توجهی از مدیران استان نوپای البرز هنوز به نقش و نفوذ این حوزه باور نداشته و کارکردهای آن را به درستی نمی شناسند.

این بی خبری را می توان به قرار گرفتن مدیران در فضایی مه آلوده تشبیه کرد که جز حیطه ای اندک و محدود قادر به تماشای مناظر اطراف، اعم از زیبایی و زشتی، نیستند.

ظرفیت اندک در برابر انتقاد رسانه ای

به این نکته می توان ظرفیت اندک برخی ارگان ها در برابر انتقادات رسانه ای را افزود که این امر عموماََ ناشی از دانش اندک مدیران نسبت به رسالتهای رسانه ای است و چنین به نظر می رسد که این مدیران از انعکاس مطالبات مردم و خواست آنان در قالب مطالب رسانه ها بی اطلاعند.

همچنین گسترش روزافزون فناوری های الکترونیک در جامعه جهانی توسعه سایت های خبری و اطلاع رسانی را به شدت افزایش داده است. از این رو پرداخت مدیران به این بخش و گزارشات منتشره در آن از اهمیتی به مراتب بالاتر برخوردار است.

اما این مهم در استان البرز به گونه ای است که گاه مدیران حتی به سایت های اینترنتی دسترسی نداشته یا بررسی آنها را جزو اموری بی اهمیت تلقی می کنند.

بسیار پیش آمده گزارشی از ضعف ها و مشکلات شهر در سایتی منتشر شده و مدیرانی گاه در سطوح بالای استان از درج این گزارش ها به کلی بی خبر مانده اند! حال آنکه توجه به اخبار و گزارش هایی که فارغ از منافع سیاسی به انعکاس خواست مردم و نیاز آنها می پردازند می تواند صرفه جویی شایان توجهی در وقت و هزینه برای مدیران به همراه داشته باشد.

در این میان از نقش روابط عمومی ها نیز نباید غافل شد،‌ نقشی که گاه در هجوم اموری غیرمرتبط با حیطه فعالیت این بخش به دست فراموشی سپرده شده و مسئولیت اصلی آن که حفظ تعامل و ارتباط با اصحاب رسانه و رسیدگی به اخبار این حوزه است به کلی کمرنگ شده و گاه حتی محو می شود.

بهره برداری یک سویه از پتانسیل رسانه توسط روابط عمومیها

این امر در شرایطی رخ می دهد که بهره برداری یک سویه از امکانات رسانه به صورت احیای مجدد ارتباط در هنگام برگزاری نشست ها یا همایش های خبری از سوی برخی مدیران و روابط عمومی ها، نفس حرفه ای اصحاب رسانه را به شدت جریحه دار می کند.

مدیران روابط عمومی همچنین مسئولیت انتقال دیدگاه ها و گزارش های رسانه را به مدیران ارشد خود دارا می باشند که این انتقال باید به بهترین و صادقانه ترین شیوه صورت پذیرد. ذکر این نکته از این روست که گاه روابط عمومی ها از انعکاس اخبار مخالف یا مغایر با اهداف خود به مدیران ارشد سر باز می زنند که این امر با اصول حرفه ای کار منافات داشته و بسیار تامل برانگیز است.

امید است مدیران از این پس رسانه های استان را جدی تر گرفته و با بررسی دقیق نقش رسانه در جامعه،‌ تلقی خود را از این عنصر مهم اطلاع رسانی اصلاح نمایند.

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عادله سادات ارشادی مقدم