به دنبال كسب درآمد بيشتر هستيم

به گزارش خبرنگار" مهر" بهمن نيكخوبا بيان اين كه اداره كل تربيت ‌بدني استان به دنبال هماهنگ ‌كردن وهمخواني صنعت با ورزش است، گفت: ما به دنبال اين هستيم تا بخش خصوصي وارد ورزش استان قم شود تا براي ورزش درآمد زايي شود وبراي فعاليتهاي ورزشي سود به دست آيد.

وي درپاسخ به سؤال خبرنگار" مهر" مبني براين كه چرا با خصوصي‌سازي اماكن ورزشي و به ويژه ورزشگاه حيدريان، تيم ارم ‌كيش بايد براي هرجلسه تمرين مبلغ 15 هزار تومان بپردازد، اظهارداشت: ما نبايد نگران اين باشيم كه ارم‌ كيش بابت تمريناتش در حيدريان چقدراجاره بها مي‌پردازد! ما با حمايت ازخصوصي‌ سازي درآمد زايي را براي ورزش استان به ارمغان مي آوريم.

مديركل تربيت‌بدني استان قم، درادامه با بيان اين كه عمده مشكل ورزش اين استان عدم تأمين مالي مناسب براي انجام فعاليتهاي ورزشي است، افزود: تربيت‌بدني استان قم به دليل عدم توانايي درپرداخت دستمزد نيروي انساني دربدنه ورزش استان ونيز افزايش هزينه‌هاي جانبي نگهداري اماكن ورزشي، درسال گذشته 8 مكان ورزشي وامسال نيز19مكان را به صورت اجاره‌‌ اي به بخش خصوصي واگذاركرده است.

وي همچنين با اشاره به اين كه درآمدهاي حاصل از واگذاري اماكن ورزشي استان دو برابرشده است، تصريح كرد: درسالجاري، ما ازمحل اجاره اماكن ورزشي 207ميليون تومان درآمد داشته ‌ايم وبا اين كارعلاوه بركاهش هزينه‌هاي اداره كل تربيت ‌بدني با افزايش درآمد مواجه بوده‌ايم.

وي دربخش ديگري ازسخنان خود با بيان اين كه تا پايان سالجاري 7 پروژه استاني به بهره ‌برداري خواهد رسيد، ابرازداشت: با توجه به برنامه‌ ريزيهاي انجام شده تا ايام دهه فجرامسال، طرح ملي استاديوم 15هزارنفري يادگار امام خميني(ره) به بهره‌برداري مي‌رسد.

نيكخو درخصوص وضعيت زمين چمن ورزشگاه تختي قم اظهارداشت : درتلاش هستيم تا كارترميم زمينهاي فوتبال تختي وهفتم تيررا تا آذرامسال به پايان برسانيم، اما به ورزشكاران مي‌گوييم يكسال ديگرهم صبر كنند تا زمين فوتبال مناسبي داشته‌ باشيم. وي با اشاره به اين كه اداره كل تربيت بدني استان250ميليون ريال دربخش نيروي انساني بدهي جاري دارد، گفت: تربيت‌ بدني قم با مشكل مازاد نيروي انساني دربدنه خود روبرواست كه البته اين مسأله ريشه درگذشته دارد وما درصدد كم كردن حجم نيروهاي انساني وابسته به خود هستيم.