به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه 200 هزار مترمربعی با کمک دو نوع فناوری پاک بنا خواهد شد، گلخانه آب شور و انرژی متمرکز خورشیدی تا با استفاده از این دو فناوری محصولات کشاورزی پرورش داده شده، انرژی بدون کربن تولید و از آب دریا نمک زدایی شود. این پروژه در حال حاضر مورد استقبال دولت اردن قرار گرفته و تا سال 2012 عملیاتی خواهد شد.

گروهی که ایده اجرای این پروژه را ارائه کرده اند در سال 2009 نیز این ایده را در کنفرانس اقلیمی کپنهاک ارائه کرده بودند. ساختاری به نام گلخانه آب شور در مرکز این مجتمع قرار گرفته و آب شور دریا را به آب شیرین تبدیل خواهد کرد. طی این فرایند به صورت طبیعی محیطی خنک و مرطوب در اطراف این گلخانه به وجود خواهد آمد که این محیط برای رشد و پرورش دادن محصولات کشاورزی مناسب خواهد بود.

انرژی مورد نیاز این مجموعه از انرژی متمرکز شده خورشیدی تامین خواهد شد، این انرژی با کمک آیینه هایی که نور خورشید را بر روی لوله هایی از مایعات متمرکز می کنند تامین می شود، به این شکل که مایعات درون لوله ها به شدت داغ شده و آغاز به جوشیدن می کنند و از بخار ناشی از آنها برای چرخاندن توربینهای مولد انرژی الکتریکی استفاده خواهد شد.

گروه Sahara Forest معتقد است از این فناوری ها می توان در تغییر دادن گلخانه‌های بزرگی که در حال حاضر برای پرورش دادن انواع محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند نیز استفاده کرد.

بر اساس گزارش گیزمگ، ایده های خلاقانه ای مانند آنچه توسط این گروه ارائه شده، ایده هایی کاملا دوست دار محیط زیست هستند که در صورت موفقیت در اجرای آن می توان از طرح هایی مشابه به عنوان مدلی ثابت برای بنای مجموعه های تامین انرژی و مواد غذایی برای آینده نسل بشر استفاده کرد.