کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور با صدور مجوز از سوی وزارت کار و امور اجتماعی آغاز به کار کرد .16 نفر از کانون سراسری رانندگان کالای کشور، بخش مسافر، خبازان ایران، صنایع و مواد غذایی و کارکنان و نسخه پیچیان داروخانه های ایران هیئت مدیره این کانون عالی را تشکیل می دهند.

کانون عالی کارگاه های کوچک

غلامرضا خادمی زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: هم اکنون این کانون در کنار مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و به نمایندگی از اصناف و کارگاههای کوچک کشور به صورت رسمی در کنار دو کانون نامبرده فعالیت خود را آغاز کرده است.

رئیس هیئت مدیره این کانون عالی با اعلام اینکه هم اکنون 85 درصد از کل کارگاهها و بنگاههای کشور کوچک محسوب می شوند که می توانند تحت پوشش این کانون قرار بگیرند، تصریح کرد: هم اکنون حدود 15 کانون استانی نیز در مراکز استانها به کانون عالی در امر حل مشکلات و مطالبات جامعه کارگری کشور کمک خواهند کرد.

همچنین غلامرضا توکلی، عضو هیئت مدیره این کانون با اعلام اینکه این کانون به زودی کار خود را با پیگیری مطالبات کارگران در بخش های مختلف از جمله قراردادها و بیمه کارگران آغاز خواهد کرد، گفت: متاسفانه هم اکنون بسیاری از کارگران به دلیل عدم پرداخت حق بیمه آنان از سوی برخی کارفرمایان دچار مسائلی می شوند که این موضوعات باید از طریق کانون عالی مورد پیگیری قرار گیرد.

رونق اقتصاد دلالی در کارگاه‌های کوچک

توکلی به رونق اقتصاد دلالی در برخی از کارگاههای کوچک و رونق اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه در کارگاههای کوچک تشکیلات کارگری وجود ندارد باید تلاش کنیم تا فرهنگ پذیرش قانون کار در کشور نهادینه شود.

وی در این خصوص که کانون عالی برای حل معضل قراردادهای سفید امضا و بدون تاریخ در کارگاههای کوچک برنامه ریزی خواهد کرد، گفت: صیانت از حقوق نیروی کار و جلوگیری از تخلفات نیاز به تدوین راهکارهای اجرایی دارد.

غلامرضا عباسی دبیر و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور نیز با بیان اینکه این کانون بعد از حدود 20 سال از تصویب قانون کار فعال شده است، گفت: هم اکنون حدود 520 انجمن صنفی کارگری در سراسر کشور عضو کانون عالی هستند.

عباسی تعامل و گفتمان با تشکل های کارگری، تقویت سه جانبه گرایی و شناساندن جایگاه واقعی کارگران در داخل و خارج کشور را از اهداف اصلی این کانون عالی برشمرد و بیان داشت: یکی دیگر از اهداف ما صیانت از صندوق تامین اجتماعی است.

فعالیت 500هزار نفر در کوره پزخانه‌ها

وی کانون عالی را نماینده کارگاههای کوچک کشور برشمرد و اظهار داشت: هم اکنون در بسیاری از کارگاههای کوچک نیروی کار از حداقل ها نیز محروم است و از برخی از آنها نیز قبل از انجام کار، تسویه حساب و یا قرارداد سفید امضا گرفته می شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اعلام اینکه هم اکنون 35 هزار نفر در کوره پزخانه های استان تهران فعالیت دارند، گفت: بسیاری از این افراد از نظر قرارداد دچار مشکل هستند که شاید بتوان از ظرفیت کانون برای به کارگیری آنها در قالب پیمانه های دسته جمعی استفاده کرد.

عباسی تعداد کل کارگران مشغول در کوره پزخانه های کشور را که عموما در خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران و قم فعال هستند حدود 500 هزار نفر اعلام کرد و گفت: حداقل 50 درصد از این افراد کارگران غیر مجاز افغانی هستند که درصد زیادی از آنان نیز کودکان کار محسوب می شوند.