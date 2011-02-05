مقابله امام(ره) با عوامل تفرقه/ تأکید امام بر ایران و اعتقادات الهی

دکتر مجتبی رحماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد استراتژی امام خمینی(ره) در ایجاد حکومت دینی گفت: ابتدا حضرت امام(ره) در درس خارج به شکل تئوریک پایه ریزی دینی حکومت دینی را در درس "ولایت فقیه" خود بیان کردند و بعد زدن ریشه نظام طاغوتی و بطور مشخص شاه و حکومت سلطنتی را به شکل انقلابی دنبال کردند نه به شکل اصلاحات جزئی.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: ضمن اینکه عملکرد درست ایشان بعنوان کسی که مردم به صورت طبیعی به ایشان اعتماد کرده و سخنان ایشان برای مردم سند بود موجب شد حرکتهای مردمی از طبقات پایین در سطح خیابانها، محلات، مدارس، دانشگاهها، مساجد و...گسترش پیدا کند.

وی با تأکید بر فطرت حق جوی انسانها یادآور شد: امام خمینی(ره) با فطرت مردم ارتباط برقرار کردند نه با سلایق متفاوت آنها چراکه همه فطرتها حقیقت خواه است و متقاضی تشکیل یک حکومت دینی است. ضمن اینکه امام بعنوان مرد عمل پا به میدان مبارزه گذاشتند نه صرف تئوری درس دادن و نهایتا با حضور خود در مبارزه و در کنار ایشان حضور توده مردم منجر به پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران شد.

رحماندوست به راهبردهای امام در ایجاد وحدت در میان مسلمانان اشاره کرد و گفت: توجه دادن به مردم درباره دشمنان خارجی و ماهیت آنها وسیله ای برای ایجاد وحدت بود. علاوه بر آن مردم را به وحدت دشمنان خارجی علیه انقلاب ایران هشیار ساختند و وحدت را در همه اقشار مردم دیدند نه صرفا در ادیان، مذاهب، احزاب و سران و... بلکه امام همه مردم را جزء به جزء مورد توجه قرار دادند.

دکتر رحماندوست عبارت " همه با هم" را رایج ترین اصطلاح در سخنان امام عنوان کرد و افزود: عبارت "همه باهم" رایج ترین عبارتی بود که امام(ره)در در طول 10 سال و نیم زمامداری خود بر نظام جمهوری اسلامی و یکی دو سال قبل از پیروزی انقلاب بر آن تأکید داشتند.

وی به واقعی بودن عامل وحدت چه در عرصه ملی و چه در عرصه دینی در راهبرد حضرت امام اشاره کرد و افزود: عامل وحدت در ملت ایران چیزی صوری نبود چون در عرصه ملی "ایران" عامل وحدت بود و در عرصه دینی آن اعتقادات الهی و دینی مورد تأکید قرار گرفت نه فقط دین اسلام؛ قرآن می فرماید:" قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواءبیننا و بینکم الا نعبد الا الله" پیامبر همه ادیان را به توحید و وحدت حول محور توحید دعوت کردند و امام نیز چنین کردند.



دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین مقابله با روشهای تفرقه افکنانه قومی و مذهبی را یکی دیگر از راهبردهای امام در ایجاد وحدت میان مسلمین اعلام کرد و افزود: امام خمینی(ره) اهل سنت و شیعه را برادر یکدیگر نامیدند و با روشهای تفرقه افکنان بین مذاهب مقابله و نگذاشتند جنگ میان شیعه و سنی راه بیفتد و حتی نگذاشتند کلمات تمسخرآمیز نسبت به برخی اقوام توسعه پیدا کند.

دکتر رحماندوست در پایان تصریح کرد: امام خمینی(ره) سعی کردند عوامل تفرقه آمیز را از عرصه جامعه دور کنند و خود نیز بعنوان کسی که مورد قبول عامه مردم از همه ادیان، مذاهب، احزاب و... بود، محوریت ایجاد وحدت را بر عهده گرفتند.