آذربایجان غربی مرزبان و مرزدار سربلند کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی بعد از ظهر دوشنبه در جریان دیدار با نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج آذربایجان غربی، مسئولیت نیروهای نظامی از جمله سپاه، ارتش، مرزبانی و انتظامی در حفظ امنیت و عظمت کشور را کاری پر فضیلت دانست و افزود: آذربایجان غربی با دارا بودن مرز های طولانی وظیفه حراست از مرزها و مرزبانی کشور را بر عهده داشته بطوریکه در دین اسلام نیز موضوع مرزداری از ثواب و فضیلت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه جهاد مسئله با اهمیتی بوده و موضوع جهاد در میان فضیلتها در کنار علم بیان شده است، اظهار داشت: هر ملتی که جهاد علیه کفر را ترک کند، ظالمان در آن کشور مسلط شده این امر ارمغانی جز ضعف، زبونی و ذلت برای آنها به همراه ندارد.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه به دنبال ذلت، فقر مالی و فقر فرهنگی در جامعه ایجاد و پیامد آن نیز نابودی ارزش ها و دین است، اظهار داشت: جهاد فضیلت بسیار بزرگی است و مژده باد شما را که در قوای نظامی و انتظامی خدمت می کنید و در درگاه خداوند از درجه و جایگاه والایی برخوردار هستید.

این مرجع عالیقدر جهان تشیع مقوله جنگ را متفاوت از جهاد عنوان کرد و افزود: جنگ در راستای کشور گشایی صورت می گیرد در حالی که هدف از جهاد کوشش برای اعتلای اسلام و عزت و عظمت مسلمین است و این امر ارزشمند است.

آیت الله العظمی نوری همدانی با اعلام اینکه در جهاد قدرت ایمان و عقیده شرط اساسی است، افزود: این در حالی است که در جنگ ابزار و تجهیزات رکن است و این عامل نیز از تفاوت های اساسی میان جنگ و جهاد است.

وی به رشادت ها و مجاهدت های نیروهای نظامی و انتظامی کشور در هشت سال جنگ تحمیلی اشاره کرد و بیان داشت: هشت سال جنگ تحمیلی فواید زیادی را برای کشور به همراه داشت که یکی از مهمترین آنها این بود که دشمنان اسلام فهمیدند مردم ایران به انقلاب علاقه دارند و تا آخرین قطره خون از انقلاب دفاع می کنند.

آیت الله العظمی نوری همدانی اظهار داشت: شناخت دشمنان و پرده برداری از نقاب برخی دشمنان دوست نما و همچنین آبدیده شدن مردم در برابر مسایل و مشکلات از دیگر فواید هشت سال جنگ تحمیلی بود.