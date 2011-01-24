خاکزادیه در ماده پرتاب دیسک به مدال برنز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، خاکزادیه در ماده پرتاب دیسک کلاس اف 34/33/32 موفق به کسب مدال برنز شد. خاکزادیه با پرتابی به میزان 39 متر و 44 سانتیمتر سوم شد. در این ماده "لاهورای باهلاز" از الجزایر با پرتاب دیسک به میزان 20 متر و 30 سانتیمتر مدال طلا گرفت و "فرانتیسک سربوس" از جمهوری چک با حدنصاب 20 متر و 19 سانتیمتر به مدال نقره رسید.

این دومین مدال ایران از رقابت‌های جهانی نیوزلند است. جواد حردانی روز گذشته در ماده پرتاب دیسک کلاس اف 38/37 به مدال برنز رسیده بود. تیم دوومیدانی ایران با 10 ورزشکار در مسابقات شرکت کرده است.

بر پایه گزارش سایت مسابقات، مسابقات جهانی 2011 معلولان از دوم تا دهم بهمن‌ماه در ورزشگاه "کویین الیزابت پارک" کرایسچرچ نیوزلند برگزار می شود. بیش از هزار ورزشکار از 70 کشور جهان در این رقابت‌ها که انتخابی پارالمپیک 2012 لندن هم به حساب می‌آید، حضور دارند.

فهرست ورزشکاران معلول کشورمان اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

سیامک صالح فرج‌زاده و جلال خاکزادیه (آذربایجان شرقی)، جواد حردانی و عبدالرضا جوکار (خوزستان)، کوروش فرهادی (کردستان)، پیمان نصیری (کرمان)، فرزاد سپهوند (لرستان)، علی محمدیاری (تهران) و سیدعرفان حسینی و احمدرضا کاظمی (نابینا)

بهمن رضایی به عنوان سرمربی و مصطفی بهرامی به عنوان مربی این ورزشکاران را همراهی خواهند کرد.