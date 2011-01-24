به گزارش مهر از ایندی وایر، 150 سالن سینما در آمریکا و کانادا برای نمایش نامزدهای اولیه اسکار فیلم کوتاه در نظر گرفته شده‌اند.



از مهم ترین فیلم‌های این فهرست اولیه می توان به فیلم‌های کوتاه " جداگانه در آی تیونز" ، " زمین بازی آنا" ، " اعتراف" ، "تصادف" ،‌" الهه عشق" ، " کفش" ،‌" مرد 56 دلاری" ، " بچه های کوچک حرف های بزرگ" و " صدو چهل و سومین آرزو" اشاره کرد.



5 نامزد نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه روز 25 ژانویه ( فردا) اعلام خواهد شد.



هشتادو سومین دوره مراسم اهدای جایزه اسکار 27 فوریه ( 8 اسفند) در لس آنجلس برگزار می شود.

