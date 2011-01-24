۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

نامزدهای اولیه اسکار فیلم کوتاه در 150 سالن اکران می‌شود

نامزدهای اولیه جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه در آمریکای شمالی روی پرده می‌روند.

به گزارش مهر از ایندی وایر، 150 سالن سینما در آمریکا و کانادا برای نمایش نامزدهای اولیه اسکار فیلم کوتاه در نظر گرفته شده‌اند.

از مهم ترین فیلم‌های این فهرست اولیه می توان به فیلم‌های کوتاه " جداگانه در آی تیونز" ، " زمین بازی آنا" ، " اعتراف" ، "تصادف" ،‌" الهه عشق" ، " کفش" ،‌" مرد 56 دلاری" ، " بچه های کوچک حرف های بزرگ" و " صدو چهل و سومین آرزو" اشاره کرد.

5 نامزد نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه روز 25 ژانویه ( فردا) اعلام خواهد شد.

هشتادو سومین دوره مراسم اهدای جایزه اسکار 27 فوریه ( 8 اسفند) در لس آنجلس برگزار می شود.
 

