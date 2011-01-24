  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

با رای کمیته انضباطی فدراسیون؛

بازیکن فولاد خوزستان تا اطلاع ثانوی از همراهی تیمش محروم شد

بازیکن فولاد خوزستان تا اطلاع ثانوی از همراهی تیمش محروم شد

با رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بازیکن تیم فوتبال فولاد خوزستان تا اطلاع ثانوی از همراهی این تیم محروم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال میثم خسروی مدافع - هافبک تیم فوتبال فولاد خوزستان به دلیل سرپیچی و امتناع از اجرای حکم قطعی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر جلب رضایت شاکی (مهدی غفاری - مدیر برنامه‌هایش) ضمن 50 میلیون ریال جریمه نقدی که باید به حساب سازمان لیگ واریز شود، از همراهی تیم فولاد خوزستان در مسابقات رسمی تا اطلاع ثانوی محروم شد.

در حکم صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تصریح شده باشگاه فولاد خوزستان محق است ضرر و زیان ناشی از محرومیت بازیکن فوق الذکر را از قرارداد بازیکن مذکور کسر کند.

کد مطلب 1239055

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها