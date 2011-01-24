بازیکن فولاد خوزستان تا اطلاع ثانوی از همراهی تیمش محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال میثم خسروی مدافع - هافبک تیم فوتبال فولاد خوزستان به دلیل سرپیچی و امتناع از اجرای حکم قطعی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر جلب رضایت شاکی (مهدی غفاری - مدیر برنامه‌هایش) ضمن 50 میلیون ریال جریمه نقدی که باید به حساب سازمان لیگ واریز شود، از همراهی تیم فولاد خوزستان در مسابقات رسمی تا اطلاع ثانوی محروم شد.

در حکم صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تصریح شده باشگاه فولاد خوزستان محق است ضرر و زیان ناشی از محرومیت بازیکن فوق الذکر را از قرارداد بازیکن مذکور کسر کند.