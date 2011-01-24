جمعیت کل بیکاران کشور در سال گذشته؛ 2.9 میلیون نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر آخرین تعداد جویندگان کار کشور را در سال گذشته معادل 2 میلیون و 839 هزار و 973 نفر اعلام و نرخ بیکاری را نیز در سال گذشته 11.9درصد دانست.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار، اظهار داشت: مطابق بررسی های انجام گرفته نرخ مشارکت اقتصادی در سال 88 معادل 38.9 درصد از جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) را شامل شده است.

فروزان مهر افزود: همچنین بر پایه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال گذشته، آمار به دست آمده حاکی از آن است که از کل جمعیت فعال اقتصادی کشور 62.8 درصد مربوط به نرخ فعالیت مردان و 14.5درصد نیز متعلق به زنان بوده است.

این مقام مسئول در وزارت کار، تاکید کرد: البته نرخ مشارکت اقتصادی زنان روستایی در سال گذشته بیشتر از زنان شهری بوده است به نحوی که41.9 درصد از زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی مشارکت مستقیم داشته اند، در حالی که این رقم برای زنان شهری معادل 37.7 درصد بوده است.

وی بیان داشت: به این ترتیب نرخ بیکاری در سال گذشته برای جمعیت 10ساله و بیشتر معادل 11.9درصد بوده است که این رقم 2 میلیون و 839 هزار و 973 نفر را از جمعیت شهری و روستایی کشور شامل شده است. هر چند که نرخ بیکاری زنان با مردان و نیز جمعیت شهری و روستایی کاملا متفاوت بوده است.

معاون وزیر کار ادامه داد: بر این اساس، در سال88 جمعیت مرد جویای کار در سراسر کشور معادل 2 میلیون و 98 هزار و 193 نفر بوده است که شامل 10.8درصد از جمعیت مردان سراسر کشور را شامل شده است. اما در همین سال جمعیت زنان 10ساله و بیشتر جویای کار معادل 16.8درصد بوده که جمعیتی بالغ بر 741 هزار و 778 نفر را شامل شده است.