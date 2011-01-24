جایگاه علمی و روحانی مراجع تقلید به جوانان شناسانده شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قم، حجت الاسلام محمود مرعشی نجفی، فرزند آیت الله مرعشی نجفی ظهر دوشنبه در دیدار با روسا و مدیران استان هرمزگان اظهارداشت: باید جایگاه علمی و روحانی طراز اول ما که مراجع هستند را به توده جوان کشور شناساند.

وی با بیان اینکه خیلی از جوانها وقتی صحبت از چهره های فوتبال و هنرمند حتی از کشورهای خارجی می شود ایشان را به درستی می شناسند، گفت: جوانها باید با علما و مراجع تقلید آشنا شوند و این خیلی بد است که مراجعی چون مرعشی نجفی برای برخی جوانان ناشناخته اند.

حجت الاسلام مرعشی نجفی خاطرنشان کرد: شناساندن این افراد وظیفه ماست و همان طور که در شهرستانها و دانشگاهها و مراکز همایشهایی برگزار می شود، باید برای شناساندن این بزرگمردان نیز درهمایشهای جامعی در استانهای سراسر کشور زحمت کشید.

استاندارهرمزگان و جمعی از مدیران استان هرمزگان و اعضای ستاد برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان ازکتابخانه آیت الله مرعشی نجفی بازدید کردند.