حمید موحدی که هفته گذشته از سرمربیگری تیم والیبال دانشگاه آزاد کناره‌گیری کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرایط تیم به گونه‎ای پیش می‌رفت که واقعا برایم غیرقابل تحمل شده بود. اگر چه به سختی تیم را برای شرکت در رقابت‌های لیگ برتر تشکیل دادیم اما نمی‎توانستم و حتی نمی‎خواستم دیگر این وضعیت را تحمل کنم.

وی که طی دو سال گذشته با دانشگاه آزاد در مسابقات لیگ برتر مربیگری کرده بود، تصریح کرد: امسال دانشگاه آزاد با مشکلات فراوان حضورش را در لیگ برتر نهایی کرد. اما این مشکلات در جریان رقابت‎ها نه تنها برطرف نشد بلکه بر شدت آنها افزود شد. به گونه‎ای که روزهای آخر به مرز جنون رسیده و دیوانه شده بودم.

سرمربی مستعفی تیم والیبال دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه مشکلات این تیم در جریان تمرینات هم دیده می‌شد و تاثیر اصلی آن در نتایج ضعیف به دست آمده خود را نشان داد، یادآور شد: با این شرایط ماندن در تیم دانشگاه آزاد و ادامه کار اشتباه بود. من تا پایان نیم فصل نخست همه مشکلات را تحمل کردم اما تحمل آنها از این زمان به بعد ممکن نبود.

وی ادامه داد: برخی بازیکنان احساس مسئولیت نداشتند و به بهانه مشکلاتی که برای همه وجود داشت همکاری لازم را با تیم انجام نمی‌دادند. اگر در این تیم می‎ماندم خراب می‎شدم.

موحدی تاکید کرد: امید زیادی داشتم که با همکاری همه اعضای تیم امسال را هم به خیر و خوشی و امید به آینده تمام کنیم اما شرایط به گونه‎ای بود که پس از سه سال حضور متوالی در تیم دانشگاه آزاد، رفتن را بر ماندن ترجیح دادم.

حمید موحدی خاطرنشان کرد که با هیچ تیم دیگری برای مربیگری در مسابقات باشگاهی مذاکره نداشته است.