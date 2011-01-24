تجدید میثاق اقلیت های مذهبی با آرمانهای خمینی کبیر (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر سعید تقوی افزود: نمایندگان و روحانیون اقلیت های آشوری، ارمنی، کلیمی و زرتشتی از سراسر کشور در روز هفتم بهمن ماه با نثار تاج گل در مرقد مطهر با بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید بیعت خواهند کرد.

وی جمعیت اقلیت های مذهبی کشور را 150 هزار نفر عنوان کرد و گفت: اقلیت های مذهبی 42 برنامه فرهنگی و مذهبی را در سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی در 6 استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، یزد، کرمان، اصفهان و شیراز تدارک دیده اند.

وی با اشاره به همراهی اقلیت های مذهبی با مردم مسلمان ایران در اعتراض به قرآن سوزی و تظاهرات اقلیت های مذهبی در محکومیت این اقدام افزود: اقلیت های مختلف مذهبی در روزهای حساس انقلاب و سالهای جنگ تحمیلی نیز با حضور در صحنه ها و تقدیم شهدا و آزادگان سرافراز، سهم بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی داشته اند.