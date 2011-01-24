به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جمال‌الدین صمصام شریعت بعدازظهر دوشنبه در نشست مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز زاینده‌رود در جمع مسئولان اصفهانی و آلمانی بیان داشت: این نشست به دنبال همکاری علمی و تبادل نظر بین آب منطقه‌ای استان اصفهان و وزارت علوم آلمان و ارائه نظرات متفاوت در زمینه مدیریت یکپارچه زاینده‌رود تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه تیمی از وزارت علوم آلمان با هماهنگی وزارت خارجه ایران در این رابطه در اصفهان حضور یافته‌اند، گفت: این تیم متشکل از شرکتهای آلمانی و دانشگاه‌ها در حوزه مربوطه است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه تبادل علمی و کار مطالعاتی در مدیریت یکپارچه بر منابع آبی استان از موارد دارای اهمیت و مورد بررسی است، بیان داشت: رفع تنگناها و حساسیتهای موجود در حوضه آبریز زاینده‌رود نیز از این مباحث مورد پیگیری است.

وی ادامه داد: در این جلسه نظرات مختلف مسئولان و افراد مربوطه حاضر از دو کشور ایران و آلمان مطرح می‌شود و همچنین پیشنهادات خود را در زمینه تکنولوژی پیشرفته منابع آبی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

صمصام شریعت با تاکید بر اینکه شرکت آلمانی Inter3 که از طرف وزارت علوم آلمان هستند در زمینه آخرین تکنولوژیها در زمینه تولید، مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی مطالب خود را ارائه می‌کنند، بیان داشت: برای این طرح حدود سه میلیون یورو وزارت علوم آلمان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی تاکید کرد: هزینه‌های داخلی این طرح نیز توسط شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان با توجه به پروژه‌های عمرانی قابل انجام آن تامین می‌شود.

معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه یکی از مطالب مهم این جلسه مدیریت یکپارچه بر منابع آبی زاینده‌رود است، اظهار داشت: در واقع مدیریت یکپارچه بر بخشهای مختلف مانند کشاورزی، صنعت، آب و فاضلاب شهری و روستایی، توریست و مسائل زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: این طرح در فاز نخست قرار دارد و مراحل اجرایی مدیریت یکپارچه زاینده‌رود در فاز مطالعاتی و تحقیقاتی در دست انجام است.