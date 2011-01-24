۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

تا 6 ماه آینده؛

تمام سندهای قدیمی به سند رایانه ای تبدیل می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تمام سندهای دفترچه ای قدیمی حذف و به سندهای تک برگی یا رایانه ای تبدیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد توسرکانی در حاشیه بازدید از اداره ثبت اسناد استان البرز در جمع خبرنگاران افزود:
تا شش ماه آینده تمام سندهای دفترچه ای قدیمی حذف و به سندهای تک برگی یا رایانه ای تبدیل می شود.
 
وی گفت: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از  تصرف غیرقانونی املاک و زمین توسط زمین خواران و سودجویان است.
 
این مسئول بیان کرد: از اوایل سال آینده فراخوانی برای املاک دارای سندهای  قدیمی صورت گیرد.
 
معاون قوه قضایه گفت: از ابتدای تیر امسال تا اواخر دی ماه  160 هزار سند تک برگی یا رایانه ای در کل کشور صادر شده است.
 
وی افزود در استان البرز نیز در این مدت از مجموع هزار و 200 سند مالکیت موجود، چهار هزار سند تک طرح تعویض سندهای قدیمی با اسناد رایانه ای یا تک برگ از برگی یا رایانه ای صادر شده است.
