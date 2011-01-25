به گزارش خبرنگار مهر، در مشهد تیم صدرنشین نفت تهران در سالن "شهید بهشتی" مشهد مهمان تیم تعاونی اعتباری امید تیم دوم این گروه است و در دیگر دیدار شهدای الوند در "سالن ابن سینا" پذیرای تیم ذوب آهن کرمانشاه خواهد بود. بر این اساس در مهمترین اتفاق دیدارهای روز چهارشنبه " صادق گودرزی" دارنده مدال نقره رقابتهای جهانی برای اولین بار در ترکیب تیم نفت تهران در مشهد به میدان می رود.

هفته پایانی رقابتهای این گروه روز دوشنبه 11 بهمن ماه برگزارمی شود تا تکلیف دو تیم صعود کرده این گروه مشخص شود. دیدارهای هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد در گروه دوم روز یکشنبه با پیروزی تیمهای شهدای جویبار و بانک ملی گلستان به پایان رسید.