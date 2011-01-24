مدعیان پیروز شدند/ شکست دوباره شهرداری گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز دوشنبه تیم کاسپین قزوین در حضور تماشاگرانش نتیجه دیدار مقابل توزین الکتریک کاشان را واگذار کرد. این چهارمین برد کاشانی‎ها بود که در مقابل چهارمین شکست بازیکنان کاسپین رقم خورد.

در سالن شهرک بعثت بندرامام شاگردان مصطفی هاشمی در مصاف با تیم ته جدولی ب . آ شیراز صاحب پیروزی شدند تا همچنان با یک باخت در صدر جدول رده‌بندی بمانند.

شاگردان فرزاد کوهیان که هفته گذشته با متحمل شدن شکست مقابل راه و ترابری قم ناکام بزرگ لقب گرفتند امروز در سالن ملت اصفهان به مصاف شهرداری گرگان رفتند که با متحمل شدن چهار شکست طی شش دیدار گذشته در میانه جدول قرار دارد. آنها در این دیدار با 35 اختلاف امتیاز حریف گرگانی خود را شکست دادند تا در جمع مدعیان باقی بمانند.

همچنین در اهواز دیدار دو تیم شرکت ملی حفاری و هیئت شهرکرد با پیروزی بازیکنان ملی حفاری به اتمام رسید تا در این دیدار نیز تیم میزبان برنده بازی شده باشد.

همچنین امروز تیم مهرام در نخستین دیدار برگزار شده از هفته هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در تالار بسکتبال آزادی موفق به شکست دانشگاه آزاد شد.

در چارچوب این هفته از رقابت‌ها دیدار تیم‌های بانک سامان و راه و ترابری قم در جریان است.

- نتایج دیگر دیدارهای برگزار شده امشب به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد تهران 78 - مهرام تهران 94

* کاسپین قزوین 46 - توزین الکتریک کاشان 65

* پتروشیمی بندرامام 76 - ب . آ شیراز 60

* ذوب آهن اصفهان 88 - شهرداری گرگان 53

* شرکت ملی حفاری 80 - هیئت شهرکرد 69