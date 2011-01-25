به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام هومن افاضلی مربی تیم امید کشورمان ، تمرینات این تیم برای دیدارتدارکاتی مقابل تیم امید قطر در دو مرحله طی روزهای 13 و 14 بهمن و 18 و 19 بهمن با حضور 27 بازیکن برگزار خواهد شد.

طبق برنامه ریزی فدراسیون فوتبال تیم فوتبال امید کشورمان که خود را برای دیدار4 اسفندماه مقابل قرقیزستان در مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن آماده می کند، روز 20 بهمن ماه در تهران با تیم امید قطر دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد.

به گفته مربی تیم امید آخرین مرحله تمرینات این تیم اواخربهمن‌ماه برپا خواهد شد و بازیکنان این تیم با شرکت در اردوی شبانه ‌روزی مهیای دیدار روز 4 اسفند مقابل قرقیزستان خواهند شد.



افاضلی یادآورشد: از تیم ملی فوتبال بزرگسال سه بازیکن شامل؛ کریم انصاریفرد، آرش افشین و احسان حاج صفی که شرایط سنی تیم امید را دارند به اردوی این تیم دعوت خواهند شد .