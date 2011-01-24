به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شهروز مهاجری بعدازظهر دوشنبه در نشست مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز زاینده‌رود تصریح کرد: کمک به تصمیم‌گیری مسئولان برای طرح‌ها و برنامه‌های آینده درباره زاینده‌رود و همچنین طرح‌های ارائه شده از اهداف این پروژه است.

وی با بیان اینکه تخمین تصمیمهای مسئولان از دیگر مزیتهای طرح مورد بررسی در مدیریت یکپارچه زاینده‌رود است، تاکید کرد: البته برای رسیدن به اهداف مورد نظر این طرح زمان زیادی لازم است.

مدیرعامل پروژه مدیریت یکپارچه زاینده‌رود ادامه داد: این طرح در همه کشورهای جهان در سه فاز تعریف می‌شود و هر فاز نیز در سه سال مورد اجرا قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست جمع‌آوری اطلاعات، آشنایی با حوزه زاینده‌رود و شبیه‌سازی این حوزه در یک نرم‌افزار، بسیار دارای اهمیت است، افزود: پس از انجام این مراحل باید نسبت به بررسی نظریه‌های مختلف اقدام کرد.

مهاجری با اشاره به شبیه‌سازی مورد انجام برای رودخانه زاینده‌رود تاکید کرد: در بسیاری از رودخانه‌‌های دنیا با استفاده از این نرم‌افزار شبیه‌سازیهای مورد نظر انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این پروژه قصد الگوسازی و تقلید از دیگر کشورها را نداریم، ادامه داد: همه اطلاعات رودخانه مورد نظر به این نرم‌افزار داده می‌شود و براساس این موارد ارسال شده، این نرم‌افزار اطلاعات مورد نیاز را ارائه می‌دهد.

مدیر پروژه طرح مدیریت یکپارچه زاینده‌رود گفت: انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه دیگر، استفاده از آب برای بخشهای مختلف، تغییرات اقلیمی، منابع آبهای سطحی و زیرزمینی از مواردی است که برای مدیریت یکپارچه رودخانه لازم‌الاجراست و در این مدل شبیه‌سازی وارد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هفت شرکت و دانشگاه آلمانی برای طرح مدیریت یکپارچه زاینده‌رود همکاری می‌کنند، اظهار داشت: اولویت‌بندی برای بخشهای مختلف از موارد قابل انجام توسط گروه‌های مختلف است.

مهاجری با تاکید بر اینکه کشورهای پیشرفته تعهداتی دارند که موظف به انجام آن هستند، اضافه کرد: طرح مدیریت یکپارچه منابع آبی نیز از جمله تعهدات کشور آلمان برای دیگر کشورهای دنیاست که باید گزارش تعهدات مورد انجام خود را به سازمان ملل متحد ارائه دهند.