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۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۱۱

مهاجری:

11 پروژه مدیریت یکپارچه منابع آبی در کشورهای دنیا انجام می‌شود

11 پروژه مدیریت یکپارچه منابع آبی در کشورهای دنیا انجام می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر پروژه طرح مدیریت یکپارچه زاینده‌رود گفت: 11 پروژه مدیریت یکپارچه منابع آبی در کشورهای دنیا در حال انجام است که رودخانه زاینده‌رود اصفهان نیز از طرح‌های قابل انجام در این زمینه محسوب می‌شود.

 به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شهروز مهاجری بعدازظهر دوشنبه در نشست مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز زاینده‌رود تصریح کرد: کمک به تصمیم‌گیری مسئولان برای طرح‌ها و برنامه‌های آینده درباره زاینده‌رود و همچنین طرح‌های ارائه شده از اهداف این پروژه است.

وی با بیان اینکه تخمین تصمیمهای مسئولان از دیگر مزیتهای طرح مورد بررسی در مدیریت یکپارچه زاینده‌رود است، تاکید کرد: البته برای رسیدن به اهداف مورد نظر این طرح زمان زیادی لازم است.

مدیرعامل پروژه مدیریت یکپارچه زاینده‌رود ادامه داد: این طرح در همه کشورهای جهان در سه فاز تعریف می‌شود و هر فاز نیز در سه سال مورد اجرا قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست جمع‌آوری اطلاعات، آشنایی با حوزه زاینده‌رود و شبیه‌سازی این حوزه در یک نرم‌افزار، بسیار دارای اهمیت است، افزود: پس از انجام این مراحل باید نسبت به بررسی نظریه‌های مختلف اقدام کرد.

مهاجری با اشاره به شبیه‌سازی مورد انجام برای رودخانه زاینده‌رود تاکید کرد: در بسیاری از رودخانه‌‌های دنیا با استفاده از این نرم‌افزار شبیه‌سازیهای مورد نظر انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این پروژه قصد الگوسازی و تقلید از دیگر کشورها را نداریم، ادامه داد: همه اطلاعات رودخانه مورد نظر به این نرم‌افزار داده می‌شود و براساس این موارد ارسال شده، این نرم‌افزار اطلاعات مورد نیاز را ارائه می‌دهد.

مدیر پروژه طرح مدیریت یکپارچه زاینده‌رود گفت: انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه دیگر، استفاده از آب برای بخشهای مختلف، تغییرات اقلیمی، منابع آبهای سطحی و زیرزمینی از مواردی است که برای مدیریت یکپارچه رودخانه لازم‌الاجراست و در این مدل شبیه‌سازی وارد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هفت شرکت و دانشگاه آلمانی برای طرح مدیریت یکپارچه زاینده‌رود همکاری می‌کنند، اظهار داشت: اولویت‌بندی برای بخشهای مختلف از موارد قابل انجام توسط گروه‌های مختلف است.

مهاجری با تاکید بر اینکه کشورهای پیشرفته تعهداتی دارند که موظف به انجام آن هستند، اضافه کرد: طرح مدیریت یکپارچه منابع آبی نیز از جمله تعهدات کشور آلمان برای دیگر کشورهای دنیاست که باید گزارش تعهدات مورد انجام خود را به سازمان ملل متحد ارائه دهند.

کد مطلب 1239148

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