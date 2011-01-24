کمبود پرسنل در زندانها با جذب نیروهای سهمیه ناجا رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرتیپ دوم پاسدار داوود میرزایی ظهر دوشنبه در بازدید از زندانهای لرستان در سخنانی با بیان اینکه امنیت، زیرساخت زندانبانی و فرآیند اصلاح و تربیت است، اظهار داشت: حفظ امنیت زندانها و تلاش برای ارتقاء آن از مهمترین برنامه های یگان حفاظت زندانها می باشد که برای تحقق آن می بایست تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی افزود: مسلم است برای نیل به این هدف نیازمند ارتقا سطح کمی و کیفی در دو حوزه نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و همچنین ابزار و تجهیزات جدید هستیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان زندانهای کشور یادآور شد: تراکم جمعیت کیفری زندانها باعث شده است که نیاز به افزایش نیروهای یگان بیش از گذشته احساس شود اما با تعاملات خوبی که با نیروی انتظامی داشته ایم در نظر است این مشکل از طریق جذب نیروهای سهمیه ناجا مرتفع شود.

سرتیپ میرزایی ادامه داد: علاوه بر برخوردار بودن از نیروی انسانی مجرب، با توجه به شرایط هر زندان می بایست امکانات و تجهیزات امنیتی مورد نیاز نیز تأمین شود.

وی در ادامه سخنان خود خدمت در زندانها را فعالیتی مقدس خواند و بیان داشت: زندانبانی فرصت مغتنمی است که باید از آن نهایت بهره را برای خودسازی و نزدیکی بیشتر به خداوند گرفت.

فرمانده یگان حفاظت زندانهای کشور همچنین با اشاره به ارزیابی های صورت گرفته در زمینه وضعیت نیروهای یگان حفاظت زندانهای استان، فعالیت این یگان را مثبت ارزیابی کرد.

مدیرکل زندانهای استان لرستان نیز در حاشیه این دیدار در سخنانی عنوان کرد: حوزه امنیت در زندانها مقوله ای مهم و در رأس اولویتهای سازمانی است که همیشه تأکید فراوانی بر لزوم حفظ آن در بالاترین سطح وجود دارد.

محمدعلی محمدی افزود: نمی توان بدون ایجاد امنیت در زندانها به اصلاح و تربیت زندانیان پرداخت چرا که امنیت پایدار زیرساخت زندانبانی استوار بر اصلاح و تربیت انسانهاست.

وی با اشاره به ویژگیها و شرایط زندانهای استان لرستان، بیان داشت: امروز با توجه به افزایش جمعیت کیفری در زندانهای استان لزوم افزایش نیروی انسانی و ارتقاء سطح تجهیزات بیشتر از گذشته احساس می شود.

مدیرکل زندانهای استان لرستان ادامه داد: اختصاص اعتبارات ویژه و همچنین تأمین نیروهای مورد نیاز در حوزه یگان حفاظت می تواند بسیاری از موانع پیش روی زندانهای لرستان را از میان برداشته و ما را در دستیابی به اهداف سازمان یاری کند.

بنابر این گزارش فرمانده یگان حفاظت سازمان زندانهای کشور در بازدید از زندانهای استان لرستان در زندانهای الیگودرز، دورود، بروجرد، مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی، زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت خرم آباد حضور یافت.