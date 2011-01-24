18 دستگاه تله متری در روستاهای لرستان نصب شد

علیرضا کاکاوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: به منظور جلوگیری از سرریز مخازن و هدر رفت آب شرب طی 9 ماه نخست سال جاری تعداد 18 دستگاه تله متری در روستاهای استان نصب شده است.

وی تصریح کرد: این دستگاهها برای مخازن 44 روستای استان با جمعیتی بالغ بر 22 هزار نفر نصب شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با اشاره به صرف 200 میلیون ریال برای نصب این دستگاهها، یادآور شد: با نصب این دستگاه ها علاوه بر کاهش مصرف انرژی ساعات کارکرد الکترو پمپ ها نیز کاهش خواهد یافت.

کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های اجرا شده در شهرستان بروجرد اشاره کرد و گفت: در 9 ماه نخست سال جاری 7 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار صرف تامین و توسعه شبکه آب آشامیدنی روستاها های این شهرستان شده است.

وی تصریح کرد: این اعتبار در راستای اجرای 13 طرح عمرانی و آبرسانی در روستاهای این شهرستان هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان اعتبار تخصیص داده شده امسال برای توسعه و ترمیم شبکه آبرسانی را 10 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از این میزان بیش از 70 درصد آن تاکنون جذب شده است.