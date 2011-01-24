عدم ساماندهی زباله کرج موجب مشکلات زیست محیطی در چهارباغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، داریوش یگانه عصر دوشنبه در نشست مدیران شهری استان البرز در دهکده ورزشی چهارباغ افزود: یکی از مراکز تخلیه زباله استان البرز در نزدیکی چهارباغ قرار دارد و ساماندهی نشدن زباله در این منطقه موجبات بروز مشکلات زیست محیطی در منطقه ما را فراهم کند.

وی ادامه داد: مرکز زباله حلقه دره در نزدیکی چهارباغ قرار دارد و روزانه بخش قابل توجهی از زباله ها در این مرکز تخلیه می شود و باید برای ساماندهی شدن وضعیت زباله در این منطقه، بهترین راهکارهای زیست محیطی لحاظ شود.

این مسئول عنوان کرد: روزانه بیش از دو هزار تن زباله در این مرکز تخلیه می شود که این میزان بسیار قابل توجه است و اگر در خصوص بازیافت این زباله ها به شکل زیست محیطی اقدامات اساسی اندیشیده نشود، بر مشکلات محیط زیست اضافه می شود.

دستگاه ها برای ساماندهی زباله در حلقه دره به شکل جدی وارد عمل شوند

وی خاطرنشان کرد: از دستگاه های ذیربط و استانداری البرز درخواست داریم که برای ساماندهی دفن و بازیافت زباله در حلقه دره به شکل جدی وارد عمل شوند و تلاشها در این خصوص به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب تداوم داشته باشد.

یگانه گفت: در صورت عدم تحقق این امر، مشکلات مربوط به زباله کرج گریبانگیر چهارباغ نیز می شود و بر مشکلات این منطقه و ادارات آن اضافه خواهد افزود.

وی یادآور شد: یکی دیگر از مشکلاتی که بر مشکلات این منطقه افزوده، مربوط به عدم هماهنگی دستگاه های خدماتی در خصوص انجام حفاری ها است و در این خصوص تعامل کافی میان این دستگاه ها و شهرداری وجود ندارد.

بسیاری از مردم، شهرداری را مسئول و مقصر اصلی می دانند

این مسئول گفت: به دنبال این ناهماهنگی ها بسیاری از مردم منطقه، شهرداری را مسئول و مقصر اصلی در بروز مشکلات مربوطه می دانند درحالیکه لازم است دستگاه های خدماتی نیز در این خصوص به اصلاح فعالیتها بپردازند.

وی افزود: حفاری های مکرر دستگاه های خدماتی بر مشکلات چهارباغ افزوده که این امر، نارضایتی را به همراه دارد و باید به صورت جدی در این امر تجدید نظر شود.

شهردار چهارباغ خاطرنشان کرد: لازم است به یاد داشته باشیم که تامین روشنایی بخشی از مسیرها به عده ادارات برق و راه است و نباید در این خصوص تنها از شهرداری انتظار فعالیت داشته باشیم.

وی اضافه کرد: طرحی داریم که برای اجرایی کردن آن منتظر تاییدیه اداره برق هستیم ضمن اینکه اجرای این طرح از مشکلات چهارباغ خواهد کاست و رفاه این منطقه را افزایش می دهد.