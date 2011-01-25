به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرعامل گاز گلستان عصر دوشنبه در حاشیه راه اندازی این طرح افزود: در راستای طرح تکریم مشترکان و ارائه خدمات الکترونیکی نوین به آنان، شرکت گاز استان اقدام به تهیه و راه اندازی برنامه های نرم افزاری کاربردی در وب سایت شرکت کرده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف برنامه هدفمندی یارانه ها و لزوم مدیریت مصرف انرژی، مشترکان گاز نیازمند کنترل و بررسی دقیق میزان گاز مصرفی و متعاقب آن گاز بهای خود طی دوره های زمانی مختلف هستند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تعرفه های مختلف مربوط به دهکهای فصل گرم و سرد سال، محاسبه گازبها در صورتحسابهای صادره از پیچیدگی خاصی برخوردار شده که به روش دستی عملاً غیرممکن شده است.

سنگدوینی فزود: در سالی که با عنوان همت مضاعف ، کار مضاعف نامگذاری شد، بمنظور اطلاع رسانی و تشریح چگونگی محاسبه مبلغ گاز بهای مصرفی مشترکان خانگی، با همت و تلاش مجموعه کارکنان خدوم واحد فناوری اطلاعات نرم افزاری طراحی و جهت پیاده سازی تحت وب برنامه نویسی شده و پس از اطمینان از صحت عملکرد بر روی وب سایت گاز گلستان قرار گرفته است.

مدیرعامل گاز گلستان بیان داشت: این امکان فراهم شده تا علاوه بر همکاران واحدهای خدمات مشترکان، تمامم هموطنان ساکن در اقلیم آب هوایی چهار می توانند با ورود به اطلاعات مربوط به هر دوره مصرف، از وضعیت قرار گرفتن در دهکهای مختلف، نحوه محاسبه و مبلغ گاز بهای خود حتی اطلاعات اواسط دوره مطلع شوند.

سنگدوینی در خصوص هدف از تهیه این نرم افزار تصریح کرد: با توجه به استقبال واحدهای خدمات مالی و مشترکان در نواحی و ادارات گاز رسانی تهیه این نرم افزار را در برنامه قرار دادیم که خوشبختانه با تلاشهای خوب واحد فناوری اطلاعات شرکت این مهم محقق شد و توانستیم نرم افزار مربوطه را تهیه کنیم تا عملیات محاسبات پیچیده گازبها در دهکهای مختلف در فصول سرد و گرم بسرعت صورت پذیرد.



بیش از 71 درصد روستاییان و 99 درصد شهرنشینان گلستان از نعمت گاز بهره مند هستند.